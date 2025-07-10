ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Поставки оружия Украине возобновлены
США возобновили поставки снарядов и управляемых ракет Украине по распоряжению Дональда Трампа
Поставки оружия Украине возобновлены
Боеприпасы, оружие и другое снаряжение, предназначенное для Украины на авиабазе Дувр, штат Делавэр / Reuters
10 июля 2025 г.

США вновь начали поставки некоторых видов вооружений Украине. Об этом сообщили два американских чиновника агентству Associated Press. По их данным, речь идет о 155-мм артиллерийских снарядах и высокоточных управляемых ракетах GMLRS.

Источники не уточнили, когда именно были возобновлены поставки, в каком объеме они происходят и завершены ли на данный момент.

О том, что США отправляют Киеву снаряды и ракеты для реактивных систем залпового огня MLRS, также сообщает агентство Reuters. При этом не уточняется, сколько вооружений было поставлено.

Ранее, 1 июля, издания Politico и NBC News сообщили о приостановке поставок части вооружений, включая ракеты для комплексов Patriot. Белый дом тогда заявил, что это связано со «стандартной проверкой», которую Пентагон проводит в отношении всей военной помощи, направляемой различным странам.

Украинские власти утверждали, что не получали официального уведомления о приостановке поставок. Дональд Трамп заявил, что не отдавал соответствующего приказа, и распорядился возобновить поставки.

По информации CNN, президент поручил главе Пентагона Питу Хегсету провести оценку военных запасов. Как утверждают источники, Хегсет не уведомил Белый дом о решении приостановить поставки.

По данным Associated Press, эта ситуация застала Трампа врасплох, и он выразил недовольство уровнем координации между Пентагоном и администрацией.

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