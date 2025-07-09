Президент Дональд Трамп распорядился возобновить поставки оружия Украине — он не отдавал приказа об их заморозке и был крайне возмущен самоуправством Пентагона, уточняет AP.

По словам трех осведомленных источников, глава Белого дома выразил недовольство в связи с тем, что Пентагон без должной координации с Трампом объявил о приостановке некоторых поставок.

Ранее на прошлой неделе Минобороны США заявило, что временно приостанавливает отправку зенитных ракет, высокоточных артиллерийских боеприпасов и другого вооружения, сославшись на нехватку собственных запасов. Однако 7 июля Трамп объявил, что США все же отправят Украине дополнительное вооружение, фактически отменив это решение.

Два источника AP сообщили, что решение о приостановке принималось при участии главы департамента политики Пентагона Элбриджа Колби и вызвало внутренние разногласия в руководстве Минобороны. Один из собеседников отметил, что Трамп был «застигнут врасплох» этим шагом.

Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон опроверг обвинения в том, что министр обороны Пит Хегсет действовал без консультаций с президентом. По его словам, решение о приостановке было частью более широкого процесса оценки и координировалось с другими ведомствами.

Приостановка произошла на фоне усиления ракетных ударов России по Украине. Объявляя о пересмотре решения, Трамп заявил: «Они (украинцы) должны уметь себя защищать. Сейчас по ним бьют очень серьезно».

На вопрос журналиста, кто дал одобрение на приостановку, Трамп ответил резко: «Не знаю. Может, вы мне скажете?»

Во вторник Трамп также раскритиковал Владимира Путина, обвинив его в затягивании войны. Он признал, что переговоры застопорились.

«От него много пустых слов. Очень вежливый, но толку никакого», — признал Трамп.

Сенатор Линдси Грэм сообщил, что получил от президента одобрение на продвижение законопроекта о 500% пошлине на импорт из стран, продолжающих закупать российскую нефть. Этот шаг может серьезно затронуть Китай и Индию.

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