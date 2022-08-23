Конкуренция, а иногда и открытое противостояние государств в современном мире — это явление, у которого есть множество измерений. Даже в ходе войн экономическая, технологическая, информационная, лоббистская составляющие играют огромную роль в успехе на полях сражений. Однако в наши дни военный путь решения проблем это та крайняя мера, использование которой уже зачастую свидетельствует о неэффективности политики избравшей этот путь страны.

В таких условиях чрезвычайно важную роль в выработке политики эффективных стран играют мозговые центры, генерирующие успешные стратегии развития. На английском они называются think tank, что можно перевести на русский как «резервуары мысли».

Один из последних обзоров деятельности таких мозговых центров в мире был сделан в 2021 году американским Университетом Пенсильвании в рамках Программы мозговых центров и гражданских обществ. Особый интерес в нем представляют данные об удельном весе основных регионов и стран и их мозговых центров в глобальном масштабе генерирования стратегий.

Мировой масштаб

Если смотреть по количеству аналитиков различных мозговых центров по макрорегионам, ситуация будет выглядеть следующим образом: в Западной Европе их 5835, в Северной Америке — 4510, в Азии — 3957, в Центральной и Южной Америке — 2797, в Африке — 2438, в Центральной и Восточной Европе — 1596, на Ближнем Востоке и в Северной Африке — 1294, в Центральной Азии — 1129.

Здесь потребуются пояснения по принадлежности тех или иных стран к тем или иным из указанных макрорегионов. Если постсоветские тюркоязычные государства в обзоре отнесены к Центральной Азии, то Турция — к Ближнему Востоку и Северной Африке. А вот Пакистан и Бангладеш включены в Азию, которая фактически понимается как Южная и Восточная.

Россия, несмотря на ее территориальные владения в разных регионах, в обзоре была включена в макро-регион Центральной и Восточной Европы, исходя из того, что ее основные мозговые центры находятся именно в ее европейской части. Также и Грузия с Арменией, несмотря на стремление принадлежать к Европе, помещены в Центральную Азию вместе с Азербайджаном и Афганистаном.

Фокус, однако, сместится, если говорить о странах. В десятку государств с наибольшим количеством мозговых центров сегодня входят: США, Китай, Индия, Великобритания, Южная Корея, Франция, Германия, Аргентина, Бразилия, Вьетнам.

В то же время количество не всегда определяет качество, иначе пришлось бы признать превосходство Вьетнама с его 10 местом перед Швецией с ее 16 местом, Швейцарией с ее 18 местом, Нидерландами и Канадой с их 23 местами. И в этом смысле показательным является удельный вес мозговых центров тех или иных стран и макрорегионов на рынке их конечных продуктов.

А он выглядит так: Северная Америка — 39,3%, Азия — 18,0%, Западная Европа — 16,4%, Африка и Ближний Восток с Северной Африкой — по 8,2%, Центральная Азия с Восточной Европой — по 4,9%. Такое распределение куда больше коррелирует с весом соответствующих макрорегионов в глобальном развитии...

Также надо иметь в виду, что мозговые центры действуют в очень разных сферах и отличие между think tank в областях оборонной и внешней политики и медицины весьма существенное. Поэтому интересно посмотреть на то, какой в глобальном масштабе является приоритетность специализации мозговых центров в тех или иных сферах.

А она выглядит так: 1) оборона и внешняя политика, 2) экономика, 3) внутренняя политика, 4) окружающая среда, 5) социальная политика, 6) медицина, 7) международное развитие, 8) энергетика, 9) наука и технологии, 10) образование. При этом важно отметить, что когда речь заходит о таких прикладных сферах, как образование и медицина, речь идет не обо всех медицинских или образовательных учреждениях, а только о мозговых центрах, занимающихся выработкой стратегии.

Соответственно, важно держать в уме определение мозговых центров, в качестве которых в рамках этого доклада рассматриваются «организации исследования публичных политики и акций, которые генерируют политически-ориентированные исследования, анализ и советы по внутренним и международным проблемам, таким образом позволяющие политикам и общественности быть информированными о публичной политике».

Такие мозговые центры могут быть как неправительственными, так и аффилированными с правительством, однако, важной их характеристикой является то, что они действуют на постоянной основе, а не собираются ситуационно для выработки решения по какой-то проблеме.

Наконец, как отмечается в обзоре, характеристикой мозговых центров является то, что они выступают в роли своего рода моста между политическим и академическим сообществами. Поэтому ни академические, ни политические структуры в таком качестве исследованием не воспринимаются, даже если занимаются деятельностью, схожей с деятельностью мозговых центров.

Россия

Однако многим читателям TRT на русском прежде всего будет интересен обзор российских мозговых центров, присутствующих в рассматриваемом исследовании. В соответствии с его критериями, в России на 2020 год существовали 143 мозговых центра.

Из них в общем мировом рейтинге Центр Карнеги занимал 19-е место, Институт Международных Экономических Отношений (ИМЭМО) — 39-е место, Московский Государственный Институт Международных Отношений (МГИМО) — 152-е место. При этом среди центрально-восточноевропейских мозговых центров Центр Карнеги занял 5-е место, ИМЭМО — 8-е, Центр Экономических и Финансовых Исследований (CEFIR) — 15-е, Ассоциация Российских Исследований — 18-е, Институт исследования США и Канады (ISKRAN) — 26-е, Независимый Институт Социальной Политики (IISP) — 29-е, Институт экономики Гайдара — 32-е, Санкт-Петербургский Центр Гуманитарных и Политических Исследований — 42-е, Экономическая Экспертная Группа (EEG) — 44-е, Российский Совет по Международным Делам (RIAC) — 47-е, Аналитический центр Правительства России — 54-е, Институт Городской Экономики (IUE) — 59-е, Центр Независимых Социальных Исследований — 60-е, Институт Прикладных Экономических Исследований — 84-е, Центр Международной и Экономической Политики (CIRP) — 97-е, Центр Иностранной и Оборонной Политики — 99-е, Центр Стратегических Исследований — 100-е.

Как известно, количество мозговых центров не всегда дает преимущество в профильных сферах. Так, если среди мозговых центров в сфере обороны и безопасности у турецкого EDAM 19-е место, то у российского IMEMO — 38-е.

Опережал, хоть и ненамного турецкий мозговой центр ближайший российский в перечне мировых мозговых центров в сфере экономики: 26-е место у ASL и 29-е у CEFIR. Хотя в ряде сфер у российских мозговых центров позиции были лучше, чем у турецких.

Но ключевое слово тут именно «существовали». Ведь рассматриваемый доклад составлен не просто в прошлом году, но и фактически в прошлой жизни, которая закончилась с началом полномасштабной войны между Россией и Украиной, повлекшей за собой беспрецедентные санкции в отношении первой и ее по сути изоляцию от наиболее развитой части мира.

После этого российские мозговые центры автоматически подверглись изоляции со стороны мозговых центров, занимающих ведущие позиции в соответствующих мировых перечнях. А некоторые из них лишились возможности действовать внутри самой России, учитывая радикальное изменение политической ситуации. Например, тот же «Мемориал», который в рассматриваемом обзоре получил почетное 47-е место в перечне лучших мировых мозговых центров в сфере гражданского общества и прав человека.

Впрочем, сам факт того, что вполне достойно смотрящиеся в мировых списках российские мозговые центры не смогли предотвратить войну, свидетельствует о том, что их потенциал возможно был преувеличен.