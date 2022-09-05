На авиационно-космическом фестивале TEKNOFEST KARADENİZ, который состоялся на черноморском побережье Турции (на территории аэропорта «Чаршамба» в Самсуне), был впервые презентован беспилотный палубный военный самолет Bayraktar Kızılelma («Красное яблоко») с реактивным двигателем разработки компании Baykar Makina.

«Kızılelmа — это первый беспилотный истребитель. Мы ждали его 20 лет», — отметил технический директор Baykar Makina Сельчук Байрактар в интервью TRT World.

Обладая высокой маневренностью, беспилотный самолет сможет находиться в воздухе в течение пяти часов с максимальной скоростью 900 км/ч. Ожидается, что дрон будет нести 1500 кг полезной нагрузки при дальности полета 930 км на высоте до 35 000 футов. Компания ожидает, что первый полет состоится в 2023 году.

«Это была наша мечта с самого первого дня», — сказал он, раскрывая смысл названия дрона «красное яблоко»), символизирующего труднодостижимую цель, которая отдаляется как раз тогда, когда она вот-вот, кажется, будет достигнута. При этом Сельчук Байрактар особо подчеркнул, что этот двадцатилетний путь был трудным, но приятным, поскольку в итоге Турция стала одной из трех стран мира, способных разрабатывать такие передовые авиационные технологии.

Сегодня Bayraktar является синонимом турецкой военной мощи во всем мире, а экспорт составляет более 80 процентов его доходов. «Мы обновляем наши системы в соответствии с новыми потребностями и постоянно внедряем инновации. Именно так мы остаемся во главе гонки», — сказал он.

Сельчук Байрактар в интервью всегда опровергал попытки сравнить его с Илоном Маском, предпочитая «идти по стопам легендарных мусульманских ученых», таких как изобретатель Исмаил аль-Джазари, астроном Аль-Фергани и молекулярный биолог Азиз Санджар. При этом он, как отмечает TRT World, имеет достаточное количество разновозрастных фанатов и всегда охотно общается с ними на всех мероприятиях, неся в массы инновационные идеи для техники будущего. По словам Сельчука Байрактара, форум TEKNOFEST сам по себе стал «революцией», поскольку демонстрирует, что Турция трансформируется «из культуры, потребляющей технологии, в нацию, развивающую технологии».

«Молодежь, стартапы и технологические компании стали гораздо более уверенными в себе благодаря нашим успехам в оборонной промышленности», — добавил он, отмечая прогресс национального ВПК в сфере производства полупроводников, дронов, спутников, ракет, робототехники. «Сейчас мы полностью сосредоточены на том, чтобы распространить этот успех на все гражданские секторы технологий, и мы видим, как грядут перемены, — сказал он. — Но мы, конечно, должны сделать больше, чтобы Турция достигла своих целей и стала технологически процветающей страной».

31 августа Сельчук Байрактар сообщил, что спрос на турецкие беспилотники растет по всему миру. По его словам, уже 24 страны намерены приобрести Bayraktar TB-2.«На сегодняшний день Bayraktar TB-2 получил запросы из 24 стран. Были подписаны заказы и экспортные контракты со странами в разных частях света. Некоторые из них из Восточной Азии, некоторые — из Европы, и их число растет с каждым днем. Также в четырех странах есть спрос на Akıncı. С ними был подписан экспортный контракт, и на него есть серьезный спрос», — рассказал Байрактар.

Bayraktar TB-2 — оперативно-тактический ударный БПЛА. Он может нести управляемое вооружение и находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Турецкие БПЛА привлекли внимание международного сообщества после их эффективного применения в Сирии, Ливии, а также во время боевых операций в Карабахском регионе Азербайджана в 2020 году. Так, БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные Баку, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу во Второй Карабахской войне. ​​​​​​​ Сейчас эти БПЛА Киев использует в войне с Россией.

За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и других стран. Военные БПЛА в количестве от нескольких десятков до единичных экземпляров уже поставлены в Польшу, Катар, Украину, Туркменистан, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию, Сомали. Рассматривают покупку или уже заключили контракты Ирак, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия, Бангладеш.

Плюсом турецких аппаратов является их дешевизна, колеблющаяся в пределах одного-двух миллионов долларов за единицу. Кроме того, их характеристики постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.

После начала войны в Украине несколько стран объявили сбор средств для покупки Bayraktar для Киева. Так, в Норвегии такая кампания стартовала в середине июля. По данным организаторов акции, если каждый гражданин страны пожертвует на Bayraktar TB2 хотя бы 10 крон (примерно $1), то этого будет достаточно. В рамках кампании планируется собрать 55 млн крон (около $5,5) и передать их в фонд помощи при посольстве Украины. Первые из тысячи спонсоров, которые внесут для покупки не менее 250 крон ($25), смогут выбрать название для БПЛА.

До этого в Литве уже собрали деньги на один БПЛА турецкого производства. В ходе краудфандинговой кампании, которая была запущена в стране 25 мая, литовцам удалось привлечь €5 млн. Также страна анонсировала отправку новой партии помощи для Украины, в том числе БТР М113, военных грузовиков и внедорожников. Однако после сбора средств производитель Baykar подарил Киеву четыре беспилотника Bayraktar TB2, а собранные в Литве средства перечислил на поддержку Украины.