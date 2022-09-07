Чуть больше половины военной техники в Силах самообороны Японии может быть немедленно использована в случае чрезвычайных обстоятельств, а остальные самолеты, танки и т.д. ждут ремонта или простаивают из-за нехватки материалов для техобслуживания, сообщает местная газета Nikkei.

В распоряжении издания оказались документы японского Минобороны, предназначенные для служебного пользования. В них, в частности, указано, что в ВВС Японии из-за нехватки финансирования для ремонта боевых самолетов необходимые детали и узлы снимают с других машин. Официально Военно-воздушные силы насчитывают 360 самолетов. Однако в реальности можно эксплуатировать не более 180 из них. Для примера – это лишь 6% от количества самолетов у ВВС Китая, утверждает газета.

По ее данным, на обслуживание техники расходуется примерно 20% оборонного бюджета Японии, однако для исправления ситуации эти ассигнования, как пишет Nikkei, нужно увеличить более чем вдвое. Сложная ситуация сложилась и с боеприпасами.

«В случае конфликта в районе юго-западных островов Японии в Восточно-Китайском море мы не продержимся и нескольких дней», – цитирует газета неназванного представителя Сил самообороны.

По информации издания, имеющихся у Вооруженных сил Японии боеприпасов хватит на два месяца боевых действий, а примерно 20% снарядов и ракет имеют истекший срок годности.

В конце августа Минобороны Японии сообщило, что планирует запросить на 2023 финансовый год бюджет в размере более 5,59 трлн иен (около 40,7 млрд долларов США). В случае одобрения запроса военные расходы Токио вырастут более чем на 4% по сравнению с 2022 годом.

После поражения во Второй мировой войне Япония отказалась от «угрозы и применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров», и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил. Это положение было закреплено в 9-й статье конституции, принятой 24 августа 1946 года и вступившей в силу 3 мая 1947 года, говорится в справке ТАСС.

В 1950 году главнокомандующий американскими оккупационными войсками в Японии генерал Дуглас Макартур в обращении к японскому народу заявил, что страна имеет «право на самооборону». 8 июля того же года им был издан приказ о формировании Полицейского резервного корпуса (численность 75 тыс. человек). В августе 1952 года японское правительство преобразовало его в Корпус национальной безопасности (110 тыс. человек). 1 июля 1954 года парламент страны принял закон о создании на его основе Сил самообороны Японии (Japan Self-Defense Forces, JSDF; это название сохраняется за японскими вооруженными силами до сих пор). Однако фактически в вопросах обороны японское правительство полагалось на США, которые полностью обеспечивали безопасность страны в обмен на предоставление и обслуживание американских военных баз на ее территории. Это позволило Японии сконцентрировать усилия на послевоенном экономическом восстановлении.

В июле 1992 года парламент принял закон, разрешающий отправку японских военнослужащих за рубеж для участия в миротворческих операциях ООН, не связанных с ведением боевых действий (грузовые перевозки, восстановление разрушенной инфраструктуры, наблюдение за ходом выборов, гуманитарные миссии и полицейские операции). С этого времени примерно 50 тыс. японских военных принимали участие почти в 30 миротворческих миссиях. В 2014 году правительство Синдзо Абэ приняло решение «о переосмыслении» послевоенной конституции страны и инициировало законопроекты, расширяющие полномочия Сил самообороны.