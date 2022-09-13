Германия из-за сложившегося жесткого энергетического кризиса рискует остаться без промышленной системы. К такому выводу пришел автор авторитетного журнала The Economist.

По его мнению, последние годы немецкая промышленность держалась исключительно на дешевой энергетике из РФ, а также на возможности сбыта производимой продукции на китайских рынках. Однако из-за санкций индустриальная система страны может не выдержать проверку на прочность. Более того, ссылаясь на главу Ассоциации немецкой промышленности BDI Зигфрида Руссвурма, издание отмечает, что производство в ФРГ может оказаться под угрозой исчезновения.

«Через глобальные цепочки поставок этот «яд» может распространиться на остальной промышленно развитый мир, сильно зависящий от немецких производителей», — пишет британской издание. При этом журналист отмечает, что основной причиной такой негативной тенденции стала растущая стоимость энергии — цена на электричество на следующий год уже увеличилась в 15 раз, а на газ — в 10.

Сильнее всего от кризиса страдают мелкие предприятия с числом сотрудников менее тысячи человек, в частности предприятия по производству хлеба. Уже четверть из них, по данным издания, отклонило заказы на производство. «В стране более чем трех тысяч сортов хлеба около десяти тысяч производителей испытывают трудности, как никогда до этого в послевоенной Германии», — говорится в статье.

Страдают и крупные производства. Так, стальной гигант ArcelorMittal объявил о планах закрыть два завода, а сотрудников отправить в отпуск. Производитель аммиака и карбамида Stickstoffwerke Piesteritz уже закрыл заводы в земле Саксония-Анхальт. И вскоре глобальные клиенты немецких компаний почувствуют отголоски данного явления, прогнозирует The Economist.

В свою очередь издание Spiegel выступило с прогнозом, что германскую экономику ждет «трагедия в пяти актах», вызванная энергетическим кризисом. По мнению журналистов, страну ожидают рецессия и рост безработицы, которые ослабят ее в долгосрочной перспективе. «Вопрос больше не в том, наступит ли кризис. Вопрос в том, насколько он будет глубоким и как долго продлится», — указано в публикации.

По мнению авторов, в первую очередь пострадают предприятия, наиболее зависимые от газа и электроэнергии, — это производители бумаги, удобрений и компании, занимающиеся сталеплавильным производством.

Во втором акте рост цен по цепочке затронет средние предприятия. При этом, согласно опросу Федерации германской промышленности (BDI), для 90% фирм речь пойдет об их выживании. Условный третий акт начнется после того, как компаниям придется перекладывать возросшие издержки на потребителей — это, в свою очередь, окажет влияние на индекс потребительских настроений в Германии, который достигнет рекордно низкого уровня. «Потребление сократится, закроются первые предприятия, в какой-то момент начнет расти безработица. Добро пожаловать к четвертому и пятому актам экономической драмы. Есть одно слово для описания этого ужасного сценария, вызывающее первобытный страх, — рецессия. И, похоже, страна скоро столкнется с ней», — говорится в статье.