Армия США начала искать компании, которые могли бы производить до 100 реактивных систем залпового огня HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System) в год — в течение пятилетнего периода. Соответствующий официальный запрос информации опубликован на портале sam.gov, обращает внимание Business Insider. Делается это на фоне успешного применения ракетных систем Украиной — это оружие переломило ход войны, и спрос на него будет расти, отмечает издание.

Всего вооруженные силы США планируют получить от 120 до 480 систем М142 HIMARS в течение пяти лет, с 2024 по 2028 годы. Ежегодный план — от 24 до 96 систем. Сейчас HIMARS производит корпорация Lockheed Martin на заводе в Камдене, штат Арканзас. Производство до 500 установок почти удвоит мировые поставки HIMARS, указывает Business Insider.

«Общее количество HIMARS включают все возможные варианты», — заявили в армии США. — Дополнительные мероприятия по поддержке [производства] включают, но не ограничиваются: возобновление производства, устаревание, инженерные изменения в конструкции, системное проектирование и программное управление (SEPM), интегрированную логистическую поддержку (ILS), запчасти, обучение новому оборудованию и другое вспомогательное оборудование».

На вооружении армии США их 363, в Корпусе морской пехоты — еще 47. В 2021 году, еще до войны в Украине, США заявили, что хотят увеличить количество систем до 547. Что касается мировых поставок, то у Румынии на вооружении 18 установок HIMARS, а также разрешение от США на покупку до 54 единиц, у Сингапура — 18, у Иордании — 12, приводит данные издание. Сейчас главным покупателем является Украина, а после нее — Тайвань, у которого в планах покупка 29 таких систем.

При этом изначально Тайвань хотел заказать только 11 HIMARS, а также 40 самоходных 155-миллиметровых гаубиц M109A6 Paladin. Однако заказ изменился в пользу HIMARS, у которых дальность стрельбы больше.

Война в Украине в каком-то смысле стала рекламой американских ракетных систем, отмечает Business Insider, спрос на них будет расти. При этом нарастить производство, утверждает издание, будет непросто. Пандемия и другие проблемы с цепочками поставок — все это влияет на ситуацию с вооружением. По данным на август, страна получила от США уже 26 дальнобойных высокоточных систем, об этом сообщал министр обороны Алексей Резников.

Производители могут не захотеть вкладывать средства, опасаясь, что изменения в приоритетах Пентагона и финансировании Конгресса заставят их остаться с неиспользованными мощностями. Экспорт HIMARS и другого вооружения в другие страны также является заложником вечно изменчивой глобальной политики и специфического процесса продаж американского вооружения за рубеж.