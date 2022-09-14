БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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США выпустили запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
Производство до 500 установок почти удвоит мировые поставки HIMARS, указывает Business Insider
США выпустили запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
США выпустили запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS / Others
14 сентября 2022 г.

Армия США начала искать компании, которые могли бы производить до 100 реактивных систем залпового огня HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System) в год — в течение пятилетнего периода. Соответствующий официальный запрос информации опубликован на портале sam.gov, обращает внимание Business Insider. Делается это на фоне успешного применения ракетных систем Украиной — это оружие переломило ход войны, и спрос на него будет расти, отмечает издание.

Всего вооруженные силы США планируют получить от 120 до 480 систем М142 HIMARS в течение пяти лет, с 2024 по 2028 годы. Ежегодный план — от 24 до 96 систем. Сейчас HIMARS производит корпорация Lockheed Martin на заводе в Камдене, штат Арканзас. Производство до 500 установок почти удвоит мировые поставки HIMARS, указывает Business Insider.

«Общее количество HIMARS включают все возможные варианты», — заявили в армии США. — Дополнительные мероприятия по поддержке [производства] включают, но не ограничиваются: возобновление производства, устаревание, инженерные изменения в конструкции, системное проектирование и программное управление (SEPM), интегрированную логистическую поддержку (ILS), запчасти, обучение новому оборудованию и другое вспомогательное оборудование».

На вооружении армии США их 363, в Корпусе морской пехоты — еще 47. В 2021 году, еще до войны в Украине, США заявили, что хотят увеличить количество систем до 547. Что касается мировых поставок, то у Румынии на вооружении 18 установок HIMARS, а также разрешение от США на покупку до 54 единиц, у Сингапура — 18, у Иордании — 12, приводит данные издание. Сейчас главным покупателем является Украина, а после нее — Тайвань, у которого в планах покупка 29 таких систем.

При этом изначально Тайвань хотел заказать только 11 HIMARS, а также 40 самоходных 155-миллиметровых гаубиц M109A6 Paladin. Однако заказ изменился в пользу HIMARS, у которых дальность стрельбы больше.

Война в Украине в каком-то смысле стала рекламой американских ракетных систем, отмечает Business Insider, спрос на них будет расти. При этом нарастить производство, утверждает издание, будет непросто. Пандемия и другие проблемы с цепочками поставок — все это влияет на ситуацию с вооружением. По данным на август, страна получила от США уже 26 дальнобойных высокоточных систем, об этом сообщал министр обороны Алексей Резников.

Производители могут не захотеть вкладывать средства, опасаясь, что изменения в приоритетах Пентагона и финансировании Конгресса заставят их остаться с неиспользованными мощностями. Экспорт HIMARS и другого вооружения в другие страны также является заложником вечно изменчивой глобальной политики и специфического процесса продаж американского вооружения за рубеж.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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