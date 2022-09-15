В Узбекистане началось производство синтетического авиакеросина из природного газа, сообщили в «Узбекнефтегазе».

«Впервые в истории не только Узбекистана, но и всего мира на заводе Uzbekistan GTL налажено производство синтетического авиакеросина, соответствующего международным стандартам (ASTM D-7566) и техническим требованиям», — говорится в сообщении пресс-службы.

23 основных физико-химических и технических параметра синтетического керосина доведены до требуемого уровня. Заводу удалось довести температуру замерзания, являющуюся одним из основных показателей, до международного стандарта (-47°С).

Uzbekistan GTL уже получил положительные заключения международных организаций IATA, ASTM International, Def Stan о разрешении на использование GTL керосина в качестве синтетического компонента для авиационного топлива. Проба из первой партии керосина отправлена в лаборатории SGS в Эстонии, Бельгии и Франции для анализа и соответствующих заключений, которые требуются для получения сертификата соответствия.

Синтетический керосин — это также углеводородное топливо. Обычный авиационный керосин получают в процессе разделения сырой нефти на отдельные фракции, а синтетический — соединяя диоксид углерода и водород. Первый берут из воздуха, второй — из воды, в производстве используют возобновляемые источники энергии, компенсируя таким образом выбросы СО2. Объем вредных выбросов при сжигании синтетического керосина на 50% ниже, чем в случае с обычным. В целом, как отмечает агентство Bloomberg, биокеросин и синтетический керосин рассматриваются авиакомпаниями как основной способ сокращения выбросов СО2 в краткосрочной перспективе, пока водородные и электрические технологии не достигнут уровня, на котором их внедрение окажется целесообразным. По прогнозам экспертов, это случится не раньше середины следующего десятилетия.

Это относительно новый вид альтернативного авиатоплива, поэтому масштабное производство его пока не налажено, но работы по созданию и производству синтетического авиакеросина и биотоплива ведутся в мире давно. С 2011 года использование биотоплива разрешено в коммерческой авиации в виде смеси (не более 50%) с традиционным авиакеросином. С тех пор его начали использовать многие авиакомпании, в том числе Air France, Finnair, KLM, Lufthansa и SAS.

Первый в мире завод по производству синтетического керосина для нужд авиации был открыт в 2021 году в Берлине. Здесь из воды и электроэнергии с четырех близлежащих ветряных электростанций, добавив диоксид углерода, получают сырую нефть, которая затем перерабатывается в топливо для реактивных двигателей.

В феврале 2021 года Министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов и авиакомпания KLM сообщили, что Boeing 737-800 на регулярном рейсе из Амстердама в Мадрид впервые использовал обычное топливо, смешанное с 500 л синтетического керосина. 500 л топлива обеспечили примерно 5% этого полета.