БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Пентагон проведет проверку своих тайных психологических операций в соцсетях
Причиной начала проверки The Washington Post называет нарастающее в Белом доме «беспокойство по поводу предпринятых Минобороны попыток манипулировать онлайн-аудиторией за рубежом»
Пентагон проведет проверку своих тайных психологических операций в соцсетях
Фото: NBC / Others
20 сентября 2022 г.

Пентагон распорядился проверить деятельность своих специалистов по психологическим операциям в интернете после того, как ряд соцсетей удалил фейковые аккаунты, предположительно открытые представителями Центрального командования ВС США в нарушение правил пользования платформами, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол на совещании Совета нацбезопасности при Белом доме, прошедшем в видеоформате на прошлой неделе, дал указание главам подразделений, которые занимаются психологическими операциями в интернете, предоставить полный отчет о своей деятельности к следующему месяцу. Причиной начала проверки газета называет «нарастающее в Белом доме и некоторых федеральных ведомствах беспокойство по поводу предпринятых Минобороны попыток манипулировать онлайн-аудиторией за рубежом».

Белый дом потребовал от Пентагона прояснить целесообразность использования фейковых аккаунтов, продолжает The Washington Post. «Белый дом, Госдепартамент и даже некоторые официальные лица в Минобороны выразили озабоченность по поводу того, что политика манипулирования аудиторией в соцсетях рискует подорвать доверие к США», — пишет издание. Как и в случае с действиями в соцсетях Китая и России, фейковые аккаунты США не пользовались заметной популярностью и несоизмеримо уступали официальным каналам и по охвату, и по вовлечению пользователей.

Согласно отчету, обнародованному 24 августа сотрудниками аналитической фирмы Graphica и Стэндфордского университета, Twitter и корпорация Meta удалили более чем 150 фейковых аккаунтов, созданных в США, которые занимались распространением контента среди пользователей на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Хотя в отчете прямо не говорится, кому принадлежали эти аккаунты, два американских чиновника сообщили, что речь идет, в частности, о представителях Центрального командования, в зону оперативной ответственности которого входят 21 государство на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Северной Африке, указали в The Washington Post.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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