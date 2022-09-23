Расходы российского бюджета на оборону в 2022 году составят 4,679 трлн рублей. Такую оценку приводят «Ведомости» со ссылкой на проект документа об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 годы. В законе на федеральном бюджете на нынешнюю трехлетку планировалось потратить в 2020 году на оборону 3,5 трлн рублей. Разница в 1,2 трлн рублей — это примерная стоимость так называемой «спецоперации» в Украине, отмечают эксперты.

В ближайшие два года расходы на оборону планируются большими, чем раньше. В следующем году они вырастут почти до 5 трлн рублей, действующим законом о бюджете предусматривалось потратить 3,6 трлн рублей. Через год расходы немного снизятся — до 4,6 трлн рублей, в утвержденном бюджете на 2022–2024 годы планировалось 3,8 трлн рублей. В 2025 году траты на оборону составят 4,2 трлн рублей.

По словам директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, рост расходов в 2022 году в целом отражает примерную стоимость боевых действий в Украине: в эту сумму входит часть трат по линии Минобороны, в том числе закупки вооружений и деятельность войск. Если общая дополнительная нагрузка на бюджет от войны действительно составит 1,2 трлн рублей, то есть $18–20 млрд, то траты можно назвать сравнительно небольшими, отметил Кашин. По словам эксперта, в российском бюджете есть резервы для увеличения таких расходов. Больше половины финансирования по статье «национальная оборона» приходится на гособоронзаказ, а остальное — это расходы на деятельность войск, денежное довольствие военнослужащих, учения, военное капитальное строительство и т.д., добавил эксперт.

В марте 2022 года расходы по статье «национальная оборона», по данным Минфина, составили 450 млрд рублей, а годом ранее — 364 млрд рублей. В апреле сумма трат на оборону превысила 600 млрд рублей, а с июня Минфин прекратил публиковать данные об исполнении бюджета по этой статье.

В 2022 году примерно 2,8 трлн рублей будет потрачено по направлению «национальная безопасность и правоохранительная деятельность», как и планировалось в законе о бюджете на нынешнюю трехлетку. В 2023 году расходы по этой статье вырастут до 4,2 трлн рублей вместо изначально запланированных 2,9 трлн, в последующие два года они планируются на уровне 4,3 трлн рублей (прогноз в законе о бюджете на 2023 год — 3 трлн рублей).

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Фролов пояснил, что по направлению «нацбезопасность и правоохранительная деятельность» финансируются расходы на силовые структуры кроме Минобороны. Увеличение трат в 2023 году он связал с тем, что требования к безопасности возросли и появились новые вызовы. В среднем расходы на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в следующую трехлетку составят 5,7% ВВП, говорится в проекте основных направлений. В документе отмечается, что значительные ресурсы будут предусмотрены на восстановление «дружественных территорий» и укрепление национальной обороны.