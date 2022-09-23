Россия может открыть прямые рейсы между Москвой и Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК), государством, поддерживаемым и признанным только Турцией. Открытие рейсов также потенциально может означать шаг к признанию Москвой кипрско-турецкого государства, что является важным событием, которое происходит в то время, когда Россия сталкивается с непосильными санкциями со стороны Запада. Об этом впервые сообщило турецкое СМИ Milliyet. Также информацию подтвердил TRT World высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел ТРСК.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил 22 сентября, что он был бы «доволен», если бы российские полеты в ТРСК были начаты.

Говорят, что Москва ведет переговоры как с ТРСК, так и с Анкарой о возможном маршруте полета — крупный прорыв, свидетельствующий о развороте России от администрации киприотов-греков (GCA) к ТРСК. Греки-киприоты и Россия, две православные нации, в прошлом поддерживали теплые отношения.

«Вопрос российских самолетов — это тема, которая ведется закулисной дипломатией… Есть инициатива РФ по этому вопросу, но мы не знаем, чем она обернется», — сообщил TRT World высокопоставленный кипрско-турецкий дипломат на условиях анонимности.

Исмаил Бозкурт, политический аналитик из числа турок-киприотов, который когда-то был членом президентского консультативного совета ТРСК, ответственного за переговоры с GCA, также считает, что прямые российские рейсы в ТРСК становятся все более перспективными.

«Если посмотреть на факты, то кажется возможным, что Россия начнет прямые рейсы в ТРСК», — сказал Бозкурт TRT World. — Я также считаю, что Россия может ослабить давление на тюркские государства [в Центральной Азии] и позволить им признать ТРСК», — говорит Бозкурт. По мнению аналитика, прямые российские рейсы станут «позитивным приобретением» для будущего ТРСК.

По словам кипрско-турецкого дипломата, если российская инициатива о полетах превратится в реальность, это станет огромным шагом на пути к международному признанию ТРСК.

Во время 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также обратился к международному сообществу с историческим призывом «как можно скорее признать ТРСК».

ТРСК была создана в 1983 году после того, как не удалось решить кипрский вопрос после операции Турции в 1974 году, которая была вызвана переворотом на острове под руководством Афин с целью объединения острова с Грецией, возглавляемой военной диктатурой в то время.

В резко меняющихся политических обстоятельствах Россия, похоже, отдаляется не только от греков-киприотов, но и от Греции, поскольку оба союзных государства в последнее время все больше сближаются с позициями США в отношении Москвы, пишет TRT World. С другой стороны, сбалансированная дипломатия Турции в отношении конфликта в Украине, а также других вопросов, таких как гражданская война в Сирии, заставила Россию сблизиться с некоторыми турецкими позициями в различных региональных спорах.

Турция, союзник НАТО, заняла золотую середину между западным альянсом и Россией в отношении Украины, а также выступила посредником между Киевом и Москвой и заслужила похвалу со стороны различных политических сил мира, включая Кремль. «Российско – греко – кипрско-греческие отношения традиционно были очень хорошими, но в последнее время их сближение с США вызвало гнев Москвы», — говорит представитель турок-киприотов. По его словам, отношения еще больше ухудшились после того, как США сняли эмбарго на поставки оружия GCA.

По словам кипрско-турецкого дипломата, США пообещали киприотам-грекам, что снимут эмбарго на поставку оружия, если они выполнят два важнейших американских политических условия, связанных с Россией. Во-первых, Вашингтон попросил «сотрудничества с США в борьбе с отмыванием денег», говорит дипломат. Но реальная цель — контролировать деятельность российских офшоров на юге Кипра, добавляет он. Во-вторых, по словам дипломата, США потребовали от GCA запретить российским военным кораблям получать грузы из портов южного Кипра, находящихся под контролем киприотов-греков.

Поскольку GCA, по-видимому, выполнила оба условия США, Вашингтон на прошлой неделе отменил эмбарго на поставки оружия, что вызвало осуждение со стороны Анкары, которая считает, что американское решение «приведет к гонке вооружений на острове, нанося ущерб миру и стабильности в Восточном Средиземноморье».

Бозкурт считает, что «сняв эмбарго на поставки оружия в отношении GCA, США показали, какую сторону они поддерживают в кипрском споре». Турция также ранее выражала свою обеспокоенность в связи с тем, что США вооружают Грецию, где Вашингтон недавно создал целых девять военных баз. «Вооружение как Греции, так и GCA создало уравнение со многими неизвестными», — говорит Бозкурт.

Недавние шаги как со стороны США, так и со стороны GCA также вызвали дискомфорт у России, подтолкнув Москву к принятию мер, чтобы «навредить» киприотам-грекам, говорит дипломат, ссылаясь на то, почему Кремль стремится открыть прямые рейсы в ТРСК.

По словам Бозкурта, Москва уже заметила политическую тенденцию, из-за которой GCA проявляет «враждебное поведение» по отношению к Москве. «Кроме того, им не нравится видеть, как американское оружие достигает Южного Кипра», — сообщил он.

В результате они могли дать ответ на то, что GCA недавно сделало, говорит он. «Даже если они официально не признают ТРСК, они могут делать вещи, которые означают, что они не против признания», — добавляет он.

Между тем, 12 сентября Россия впервые назначила послом в GCA экс-главу Ингушетии, мусульманина Мурата Зязикова, что вызвало недовольство киприотов-греков. В назначении Зязикова эксперты усматривают прямой сигнал «усиленного турецко-российского взаимопонимания по вопросам Кипра» от Москвы к грекам-киприотам, наказывающего последних за проамериканский поворот.