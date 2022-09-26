На прошедших в Италии 25 сентября досрочных выборах в парламент победила правоцентристская коалиция, набрав 44,5%, сообщили в МВД страны. По итогам лидер ультраправого движения «Братья Италии» (получило в ходе голосования более 26% голосов) 45-летняя Джорджа Мелони вероятно станет первой женщиной-премьером в стране. Уже сегодня ее называют первым крайне правым итальянским премьером со времен Бенито Муссолини. У «Братьев» есть партнеры: «Лига» бывшего премьера страны Маттео Сальвини (8,9% голосов) и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони (около 8%), четыре раза возглавлявшего правительство.

Наутро после выборов 45-летняя Джорджа Мелони заявила, что итальянские избиратели дали четкий мандат праву сформировать следующее правительство, и призвала к единству, чтобы помочь справиться с многочисленными проблемами страны. Призыв управлять страной в интересах всех итальянцев не случаен, поскольку успех правопопулистской коалиции уже называют моделью для националистических партий по всей Европе. Когда появились предварительные результаты подсчета голосов, итальянская ежедневная газета La Stampa вышла с заголовком на первой полосе «Италия движется вправо».

Джорджа Мелони из Рима начала свою карьеру политика в качестве молодежного активиста неофашистского «Итальянского социального движения». Ее нынешняя партия, «Братья Италии», была создана десять лет назад на основе наследия этой неофашистской партии, созданной вскоре после войны деятелями, ностальгирующими по Муссолини. Повестка дня «Братьев» основана на евроскептицизме и антииммиграционной политике, но зато выступает в поддержку НАТО. Сама Мелони, само собой, отвергает идею о фашистской или даже околофашистской сущности своей политики, утверждая, что итальянские правые отправили фашизм на свалку истории историю несколько десятилетий назад. Правда, ей до сих пор припоминают интервью французскому выпуску новостей Soir 3 в 1996 год, когда она похвалила Бенито Муссолини как «хорошего политика, лучшего за последние 50 лет», напоминает на страницах «МК» журналист-международник Андрей Яшлавский.

Вице-председатель итальянской Демократической партии (ДП) Дебора Серракьяни заявила, что партия станет в новом правительстве «главной оппозиционной силой». Стать оппозиционной силой в новом парламенте пообещал и лидер «Движения пяти звезд» Джузеппе Конте (в предыдущем составе она входила в правящую коалицию). Он заявил, что парламентарии от движения будут бескомпромиссны и станут «форпостом реализации прогрессивной повестки». При этом он исключил коалицию с Демократической партией.

Предыдущий состав парламента был распущен в июле по указу президента Серджо Маттареллы. Он подписал соответствующий декрет, после того как премьер-министр Марио Драги подал в отставку на фоне раскола в правительственной коалиции. Он произошел после того, как три партии, входящие в нее, включая «Движение пяти звезд» и «Вперед, Италия», отказались голосовать при выражении доверия премьеру.