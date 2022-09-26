В 2023 году Минфин ожидает получение бюджетом дополнительных нефтегазовых доходов на 939 млрд руб., сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.

Теоретически, уточнил близкий к правительству источник, эта сумма может быть направлена на закупки валюты для ослабления рубля с целью повысить доходы бюджета.

«Бюджет формируется на основе новых параметров бюджетного правила, которое будет законодательно закреплено, поэтому возможность [возобновить интервенции] есть, в том числе в переходный период», — сказал источник издания. Он уточнил, что на практике вряд ли весь объем сверхдоходов будет использован для закупок валюты.

В Основных направлениях ежегодный объем так называемых базовых нефтегазовых поступлений определен на уровне 8 трлн рублей в 2023–2025 годах, отмечает экономическое издание Frank Media.

Суммы свыше этой величины и считаются сверхдоходами. Нефтегазовые доходы бюджета — вместе с поступлениями сверх базовых 8 трлн — в 2023–2025 годах ожидаются в размере 8,9 трлн, 8,7 трлн и 8,5 трлн рублей соответственно. Курс доллара прогнозируется на уровне 68,3, 70,9 и 72,2 рублей. Urals будет стоить в среднем $70,1 за баррель, $67,5 за баррель, $65 за баррель, ожидают в правительстве.

В июне Минфин предложил направлять часть нефтегазовых сверхдоходов на проведение интервенций на валютном рынке для ослабления рубля. Укрепление российской валюты на один рубль, по разным оценкам, обходится бюджету в 130–200 млрд рублей, ранее отмечал министр финансов Антон Силуанов. Из-за санкций Минфин больше не может покупать валюту в рамках бюджетного правила для влияния на курс рубля к доллару и евро. Но может это делать косвенно, через покупку валют дружественных стран.

6 сентября министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума сообщил РБК, что власти еще не приняли финальное решение по новому механизму бюджетного правила. В августе Минфин отчитался о сокращении в июле ненефтегазовых доходов федерального бюджета на 29% в годовом выражении, до 990 млрд руб. (в июле прошлого года — 1,39 трлн).