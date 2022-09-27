Узбекистан и Казахстан достигли договоренности о создании в кратчайшие сроки Международного центра промышленной кооперации (МЦПК), сообщила пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

По ее данным, такое решение было принято в ходе переговоров делегаций во главе с вице-премьером, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым и заместителем премьер-министра, министром торговли и интеграции Казахстана Сериком Жумангариным.

«В частности, рассмотрены вопросы развития промышленной кооперации. Достигнута договоренность в кратчайшие сроки разработать проектно-сметную документацию по организации внешней и внутренней инфраструктуры Международного центра промышленной кооперации, а также соответствующее Межправительственное соглашение о регулировании деятельности МЦПК», — говорится в сообщении.

Стороны рассмотрели также возможность реализации совместных проектов в автомобилестроении, производстве фосфорных и комплексных минеральных удобрений, в электротехнической промышленности, обсудили вопросы взаимодействия в производстве фармацевтической продукции и сельском хозяйстве. Достигнута договоренность упростить регистрацию лекарственных средств и организацию совместного производства сельхозпродукции с заключением форвардных контрактов на ее поставки.

В ходе переговоров проанализированы перспективы развития транспортно-логистического сотрудничества, в том числе диверсификации железнодорожных и автомобильных маршрутов и увеличения количества авиарейсов между двумя странами.

К 2025 году запланирован запуск полноценный работы на границе Узбекистана и Казахстана международного центра торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) «Центральная Азия», отмечал ранее директор департамента международного сотрудничества Министерства национальной экономики Казахстана Кайрат Торебаев. В 2021 году, по информации LS со ссылкой на министерство торговли и интеграции Казахстана, был изменен профиль будущего центра, которому было решено придать статус центра промышленной кооперации, в котором будут созданы условия для выполнения совместных проектов. За счет смены приоритетов активизируются связи между производителями и бизнесом двух стран. Проект позволит сократить число посредников в цепочках поставок, ускорить и сделать дешевой доставку товаров конечным потребителям. Как результат, товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном увеличится.

На 2022 год запланировано создание правовой базы для организации деятельности центра. В частности, стороны определят земельные участки под реализацию проекта. Непосредственное начало строительства планировалось на 2023 год. В министерстве рассчитывают завершить работы до 2025 года. Согласно изначальному замыслу, центр должен был заниматься двусторонним экспортом товаров на внешние рынки через совместные индустриальные и торгово-логистические хабы. Через центр планировали выполнять инициативы по кооперации в переработке сельхозпродукции, машиностроении, электронике, деревообработке и производстве стройматериалов. Ожидалось увеличить экспорт Казахстана на $4-5 млрд.