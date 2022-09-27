Все больше граждан ФРГ теряют интерес к рабочему процессу. Такие данные предоставил институт опросов Yougov для ежегодного исследования профессий, опубликованного страховщиком HDI в Ганновере.

По данным опроса, почти половина работников (48%) перешли бы на неполный рабочий день, если бы их работодатель разрешил это. При этом 56% заявили, что ушли бы с работы как можно скорее, если бы не зависели от нее финансово — в 2019 году этот показатель был на 15 процентов меньше. 58 процентов работающих людей моложе 25 лет заявили, что не представляют своей жизни без работы — в 2020-м этот показатель был на 11 процентов выше.

«Неудивительно, что требования компаний, а также ожидания сотрудников в отношении их рабочей и повседневной жизни быстро меняются», — сказал Торстен Виткейк, глава регионального отделения Федерального агентства занятости в Северном Рейне-Вестфалии.

«Согласно результатам нашего исследования, молодые специалисты в Германии решительно стремятся к большей свободе на работе», — сообщил Кристофер Леманн, руководитель HDI в Германии.

Ожидания работников расходятся с требованиями рынка труда: в стране фиксируется нехватка кадров. Согласно данным Института исследований занятости (IAB), во втором квартале этого года было 1,9 миллиона вакансий. Это больше, чем когда-либо с начала проведения исследований. Согласно данным, ситуация с кадрами напряженная в больницах и учреждениях по уходу. При этом квалифицированные профессии и сектор информационных технологий (IT-отрасль) также сообщают о большом количестве вакансий.

26 сентября стало известно, что индекс деловых настроений в Германии ухудшился сильнее, чем ожидалось, упав в сентябре до двухлетнего минимума. Об этом свидетельствуют результаты опроса Института экономических исследований Ifo при Мюнхенском университете. «Экономика Германии скатывается в рецессию», — объявил директор Института экономических исследований Ifo Клеменс Фуэст. Оба элемента индекса, который количественно оценивает текущую ситуацию и ожидания на следующие шесть месяцев, резко ухудшились в сентябре. Компании сочли свою текущую деловую ситуацию явно хуже. Значение показателя снизилось с 97,5 пункта в августе до 94,5 пункта в сентябре, вместо ожидаемых 96,0 пункта.

В целом, доверие жителей ФРГ к правительству республики и его главе Олафу Шольцу существенно снизилось в сентябре, половина граждан Германии считают пребывание канцлера на своем посту ошибкой. Об этом во вторник сообщил журнал «Вельт». Как указывает издание со ссылкой на данные исследования, проведенного социологическим институтом Insa («Инса»), в поддержку главы правительства высказались лишь 38% респондентов, при этом 50% из них указали, что Шольц «не подходит на роль канцлера» и «зря занимает эту должность». Одновременно данные Insa указывают на то, что доверие жителей республики к правительству в целом оказалось в последнее время подорвано. Почти 65% участников опроса заявили о «низком уровне доверия» к властям в плане их способности решить текущие кризисы.