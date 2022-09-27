Американский гигант электронной коммерции Amazon открыл свой первый логистический центр в Турции, чтобы поддержать местных партнеров и предприятия и удовлетворить растущий спрос клиентов.

Центр выполнения заказов в турецком мегаполисе Стамбул был официально запущен 26 сентября благодаря инвестициям в размере более 100 миллионов долларов (1,84 миллиарда турецких лир). Планируется, что он обеспечит работой более 1000 человек в течение первого года, говорится в заявлении компании: от инженеров и специалистов по информационным технологиям до команд, ответственных за выбор, хранение и доставку продуктов, сказал генеральный директор Amazon Operations Türkiye Хакан Карадоган.

«Наша новая логистическая база, оснащенная новейшими технологиями, внесет значительный вклад в поддержку малых и средних предприятий, которые осуществляют продажи через Amazon.com.tr и количество которых увеличилось на 50% за последний год, для дальнейшего развития их бизнеса с помощью нашего логического центра услуг Amazon», — отметил Ричард Мариотт, региональный менеджер Amazon в Турции. — Эти инвестиции, которые мы сделали в нашу логистическую базу и торговых партнеров, также свидетельствуют о нашей приверженности Турции».

По данным компании, количество торговых партнеров Amazon для малого и среднего бизнеса в Турции увеличилось до более чем 25 000, что составляет 50% по сравнению с прошлым годом. По данным компании, в 2021 году экспорт увеличился более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и достиг 300 миллионов долларов.

В глобальном масштабе малый и средний бизнес продает более 50% всего, что покупается в магазине Amazon, и на их долю приходится около 60% продаж.

В рамках своей приверженности достижению нулевых вредных выбросов в атмосферу в своем бизнесе к 2040 году здания Amazon на 100% будут питаться от электричества, включая системы отопления и горячего водоснабжения, избегая использования горючих ископаемых видов топлива (природный газ). Компания стремится к 2025 году перейти на возобновляемые источники энергии, достигнув 65% в 2020 году, и в настоящее время является крупнейшим корпоративным покупателем возобновляемой энергии в Европе и мире.