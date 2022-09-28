Известный со времен Третьего рейха девиз военной полиции немецкой армии (suum cuique, т.е. в переводе с латыни «каждому — свое») будет сохранен, пишет издание Der Spiegel.

Ранее уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн выступал с требованием отказаться от этого фашистского наследия. Но в бундесвере решили не отказываться от этого «связанного с ценностями идентификационного символа с эмблемы военной полиции как рода войск», подчеркнул представитель военного ведомства.

Министр обороны страны Кристина Ламбрехт отвергла требования Феликса Кляйна отказаться от девиза. В ведомстве заявили, что она не видит для этого причин. «Выбор звезды с надписью suum cuique для военной полиции бундесвера означает сознательный разрыв с военной полицией Третьего рейха и, следовательно, с национал-социализмом», — указали в минобороны ФРГ.

В ведомстве отметили, что данный девиз является дошедшим из античности правовым принципом, подразумевающим предоставление каждому того, что ему полагается. Он также подчеркивает личные заслуги тех, кто носит этот знак отличия, пояснили в министерстве.

16 сентября Der Spiegel писал, что, несмотря на потраченные миллиарды евро, бундесвер находится в весьма плачевном состоянии. Если правительство ФРГ не будет выделять по 75 миллиардов евро ежегодно, то армия не сможет быть в состоянии боеготовности, заявил глава ассоциации военнослужащих Вооруженных сил Германии Андре Вюстнер. «Бундесвер хорошо проявляет себя на восточном фланге НАТО и в зарубежных миссиях, а также предоставляет поддержку Украине.

Однако 100 миллиардов евро из специального фонда сначала еще должны быть заложены в [армейские] контракты. На данный момент мы все еще находимся в свободном падении», — рассказал глава профсоюза. Вюстнер отметил, что если бундестаг не утвердит сумму в 75 миллиардов евро в качестве минимального порога для ежегодного финансирования, то реформирование немецкой армии «даже не стоит начинать». Он также добавил, что в бундесвере наблюдается большой дефицит кадров, и призвал молодых людей идти на службу.