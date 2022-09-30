Армения подписала контракт на сумму более $250 млн на закупку вооружения в Индии, включая индийские 214 мм реактивные системы залпового огня Pinaka и реактивные снаряды для них, неназванные противотанковые ракетные комплексы и различные боеприпасы, пишет индийская газета The Economic Times.

Контракт включает первую в истории продажу на экспорт реактивных систем залпового огня Pinaka национальной разработки, которые уже находятся на вооружении индийской армии, отмечают источники издания.

РСЗО разработаны индийской Организацией оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation) и производится частными компаниями. Индийская армия недавно разместила заказы на шесть дополнительных полковых комплектов РСЗО Pinaka, а также испытывает ракеты увеличенной дальности для нее. В рамках комплексной сделки Индия также поставит в Армению противотанковые ракеты и ряд боеприпасов.

Это не первый случай экспорта систем вооружения в Армению. В 2020 году Индия обошла конкурентов из региона и поставила этой стране четыре РЛС Swathi примерно на $44 млн. Эти РЛС, разработанные в соответствии с требованиями индийской армии, используются для обнаружения артиллерийских снарядов, минометных мин и реактивных снарядов, а также для точного определения местонахождения пусковых установок и артиллерийских позиций.

Индия прилагает целенаправленные усилия для увеличения экспорта оборонной продукции, с целью к 2025 году довести продажи вооружения и техники за границу до суммы $4,4 млрд в год. В прошлом году годовой экспорт оборонной продукции был близок к $1,62 млрд, в основном за счет частного сектора, отмечает издание.

Как отмечают специалисты Центра стратегий и технологий, которые ведут военный блог bmpd, 214 мм 12-ствольная дальнобойная РСЗО Pinaka являлась одним из индийских долгостройных военных проектов и разрабатывалась DRDO с начала 1980-х, но долго и мучительно дорабатывалась, в основном из-за неудовлетворительных характеристик рассеяния ракет. Опытные машины были поставлены индийской армии для войсковых испытаний в 1999-2000-х, но фактические поставки четырех серийных полковых комплектов (по три батареи по шесть боевых машин) в варианте Pinaka Mk I осуществлялись в 2006-2017 годах.