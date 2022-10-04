Чистый отток средств из фондов облигаций США за неделю составил $9,08 млрд — это максимум с 22 июня, сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Lipper. Неделей ранее ушло $7,33 млрд, что было максимальным оттоком за месяц.

Бегство инвесторов изначально связано с опасениями дальнейшего подъема ставок ФРС для сдерживания инфляции. Но доверие к облигациям по всему миру на прошлой неделе подорвала еще и распродажа британских бумаг после заявления министра финансов Кваси Квартенга о снижении налогов.

Инвесторы избавились от глобальных фондов облигаций на $22,07 млрд. Это также стало их самой большой еженедельной чистой продажей с июня. Уходят деньги и из фондов акций США — зафиксирована их продажа на $4,86 млрд. Неделей ранее наблюдались чистые покупки на $3,99 млрд. При этом инвесторы покидают фонды, специализирующиеся как на акциях роста, так и на акциях стоимости. Первые потеряли $4,28 млрд, а вторые — $2,04 млрд.

В то же время, согласно анализу специалистов JPMorgan Chase & Co., основанному на данных EPFR Global, инвесторы вывели $70 млрд из фондов облигаций развивающихся стран с начала 2022 года. Это максимальный отток капитала с начала отслеживания JPMorgan этих данных в 2005 году.

Лишь на прошлой неделе чистый отток средств из фондов облигаций emerging markets составил $4,2 млрд. Рост процентных ставок в развитых странах повышает привлекательность их активов и снижает интерес к менее надежным бумагам emerging markets, пишет газета Financial Times. При этом укрепление американской валюты увеличивает расходы развивающихся стран на обслуживание долларового долга.

В сентябре JPMorgan повысил прогноз оттока средств из фондов облигаций emerging markets на 2022 год до $80 млрд с $55 млрд, и аналитик банка по развивающимся рынкам Мило Гунасингхе отмечает, что вывод капитала инвесторами пока не ослабевает.

В конце сентября Reuters со ссылкой на данные Bank of America сообщало, что отток средств из фондов глобальных государственных облигаций достиг наивысшего уровня за последние 73 года. Последний раз сопоставимые потери рынок терпел в 1949 году. В этом году облигационный кризис грозит неплатежами по обязательствам и ликвидацией самых массовых сделок. Согласно данным американского банка, только с 14 по 21 сентября отток средств из фондов облигаций составил $6,9 млрд, в то время как из фондов акций было выведено $7,8 млрд. В обзоре BofA также говорится, что инвесторы вывели в наличные около $30,3 млрд.

Инвесторы сталкиваются с проблемой высоких темпов инфляции и процентных ставок, а также рисков рецессии. При этом обвал долговых бумаг означает, что максимум в кредитных спредах и минимум на рынке акций еще не достигнуты. Настроения инвесторов сейчас самые худшие со времен мирового финансового кризиса 2008 года, отмечалось в обзоре банка.

Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио ранее отметил, что видит классические ранние признаки рецессии в США. По его словам, ситуация в американской экономике ухудшится в течение следующих двух лет, при этом акции и облигации упадут в цене еще до начала рецессии в США.