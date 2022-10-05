Государственный долг США во вторник впервые превысил $31 трлн, следует из данных американского Минфина.

Это максимальный размер госдолга из указанных ведомством значений, начиная с 1993 года. Тогда он составлял $4,3 трлн, после чего неуклонно повышался. В итоге к началу октября 2022 года он составил $31,12 трлн. Из этой суммы внутриправительственный долг (Intragovernmental Holdings) США составил $6,82 трлн, остальной (публичный) долг (Debt Held by the Public) — $24,29 трлн.

Предыдущую отметку $30 трлн госдолг США перешагнул в начале февраля. The New York Times тогда писала, что это произошло на несколько лет раньше, чем прогнозировалось из-за расходов на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, в том числе на пособия по безработице и поддержку малого бизнеса. Текущий потолок госдолга, который президент Джо Байден одобрил в конце прошлого года, составляет $31,4 трлн.

Преодоление этого порога создает политическую проблему для президента Джо Байдена, который пообещал сократить дефицит федерального бюджета на $1 трлн в течение десятилетия. Политика Байдена добавила к дефициту почти $5 трлн с начала его президентства, пишет The New York Times со ссылкой на оценки Комитета по ответственному федеральному бюджету. Эти оценки включают подписанный Байденом законопроект об экономическом стимулировании на сумму $1,9 трлн, ряд новых одобренных Конгрессом инициатив по расходованию средств и план списания задолженности по студенческим кредитам ($400 млрд в течение 30 лет).

В Белом доме заявляют, что их устраивают уровни долга и дефицита в прогнозах администрации Байдена. «Наши бюджеты <...> создают очень привлекательную архитектуру для критически важных инвестиций и финансовой ответственности», — сказал член Совета экономических консультантов Белого дома Джаред Бернштейн. По словам главного исполнительного директора Фонда Питера Петерсона Майкла Петерсона, опасения по поводу роста долга проявляются по мере увеличения процентных ставок.

В сентябре Федеральная резервная система (ФРС) США подняла ключевую ставку, доведя ее до диапазона 3–3,25% годовых. Ожидается, что до конца года ставка может вырасти до 4,25–4,5%.

«Слишком много людей были довольны нашим долговым курсом отчасти потому, что ставки были такими низкими», — сказал Петерсон. По оценкам Фонда Петерсона, более высокие ставки могут добавить дополнительно $1 трлн к планируемым в десятилетии выплатам процентов по госдолгу. В мае бюджетное управление Конгресса прогнозировало рекордные долговые расходы в размере $8,1 трлн.

Правительство США постоянно выпускает новые долговые обязательства, что фактически означает, что стоимость заимствований растет и падает вместе с процентными ставками, пишет NYT. В мае 2022 года управление конгресса по бюджету сообщало, что в случае роста долговой нагрузки инвесторы могут потерять уверенность в способности США погасить долг. ЦБ и Белый дом прогнозируют, что государственный долг, измеряемый как доля от размера экономики, немного сократится в течение следующего финансового года, прежде чем снова увеличится в 2024 году — ожидается, что экономика будет расти быстрее, чем долг.

«Мы сократили дефицит на $350 млрд в первый год и почти на $1,5 трлн в этом году», — сказал Байден на мероприятии Национального комитета Демократической партии в Вашингтоне в сентябре. Дефицит сократился в значительной степени из-за того, что в этом году помощь на случай пандемии не предоставлялась, отмечает NYT. Экономист из Гарвардского университета и бывший главный экономический помощник президента Барака Обамы Джейсон Фурман отметил, что «траектория дефицита почти наверняка слишком высока».

Старший научный сотрудник Манхэттенского института Брайан Ридл отметил, что США поступили неразумно, взяв на себя долгосрочные долговые обязательства, основанные на краткосрочных регулируемых процентных ставках. По его словам, Вашингтон «ввязался в долгосрочный долговой кризис», а прибавление долга только «подольет масла в финансовый огонь».