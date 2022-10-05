С начала частичной мобилизации, которую президент России Владимир Путин объявил 21 сентября, из России уехали почти 1 миллион человек. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на собеседника, знакомого с оценками Кремля. Другой собеседник издания в администрации президента уточнил, что речь идет о 600-700 тысячах россиян, которые покинули страну. Он подчеркнул, что подсчитать, какое количество уехавших покидают страну с туристическими целями, не представляется возможным.

После объявления в стране частичной мобилизации очереди из граждан, желающих покинуть Россию, наблюдались на границах с Казахстаном, Грузией, Финляндией и другими странами. Наибольшие пробки появились на пропускном пункте «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, а также на пограничных переходах на российско-казахстанской границе.

4 октября глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что после начала частичной мобилизации в России в Казахстан въехали более 200 тысяч россиян, писал TRT на русском. По его словам, с 21 по 28 сентября приток россиян в страну был «в 2-3 раза выше обычного». За девять дней — с 17 по 26 сентября — границу с Грузией пересекли около 78 тыс. россиян, а выехали из страны — более 62 тыс.

По данным пограничного агентства Евросоюза Frontex, с 21 по 27 сентября в ЕС въехали 66 тыс. граждан РФ. 30 сентября сообщил, что за неделю после начала мобилизации количество въехавших в Финляндию российских граждан увеличилось. По словам посла России в Хельсинки Павла Кузнецова, в страну въехало около 60 тысяч россиян, 80% из которых следуют транзитом в другие европейские страны. Источник «Новой газеты. Европа» в администрации президента говорил, что после объявления мобилизации из России с 21 по 25 сентября выехали 261 тысяча мужчин.

Москва до сих пор официально не обнародовала число граждан, покинувших страну в последние две недели после объявления о частичной мобилизации.

В начале сентября, еще до объявления частичной мобилизации, Росстат сообщал, что с начала года из России выехали 419 000 человек, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Миграционный отток составил 96 000 против прироста на 114 000 в 2021-м.