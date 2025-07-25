Президент Украины Владимир Зеленский пересмотрел спорный закон о подчинении антикоррупционных агентств прокуратуре. Причиной стали массовые протесты в Киеве и Львове, на которых украинцы потребовали сохранить независимость ключевых органов по борьбе с коррупцией.

В начале недели Верховная рада приняла закон, передающий Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) под контроль генпрокурора — должностного лица, назначаемого президентом. Тогда Зеленский объяснил это решением необходимостью защитить органы от возможного российского влияния: накануне СБУ задержала подозреваемых в шпионаже в стенах НАБУ.

Реакция общества оказалась мгновенной и жесткой. Протесты вспыхнули в Киеве, Львове, Одессе и других городах. Тысячи людей вышли на улицы с плакатами вроде «Правосудие должно быть независимым».

Общественность сочла закон шагом назад для демократии. Зеленского обвинили в подрыве антикоррупционной системы, особенно на фоне стремления Украины вступить в Евросоюз.

Под давлением гражданского общества и западных партнеров Зеленский вечером 24 июля объявил, что подал новый законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ и САП. По его словам, документ «сбалансирован» и защищает структуры от политического влияния и внешнего вмешательства. Текст проекта пока не обнародован.

В НАБУ подтвердили, что новый документ возвращает все процедурные полномочия и гарантирует независимость бюро.

Европейская комиссия, ранее заявлявшая, что верховенство права и борьба с коррупцией — ключевые условия вступления Украины в ЕС, одобрила шаг Зеленского. Представитель комиссии сообщил, что Брюссель работает с Киевом, чтобы убедиться: новая инициатива соответствует стандартам ЕС.

Однако оппозиция настроена скептически. Депутат Алексей Гончаренко прокомментировал: «Сначала отнимаем независимость, потом говорим, что ее надо гарантировать. Зачем было все это?»

В своем обращении Зеленский не упомянул протесты, но поблагодарил граждан за поддержку Украины.

Скорее всего, на решение Зеленского сменить вектор повлияли не только протесты, но и давление со стороны Еврокомиссии: накануне ее глава Урсула фон дер Ляйен потребовала от Зеленского объяснить, чем могут быть оправданы новые меры.

Связанные TRT Global - «Спецоперация под туманом войны»: что происходит в Украине?





