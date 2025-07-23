Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины сотни людей вышли на акции протеста. Это первые демонстрации в стране с начала войны. Причиной возмущения стал принятый парламентом законопроект, который вносит изменения в управление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Теперь эти органы будут отчитываться Генеральной прокуратуре.

Президент Владимир Зеленский, подписавший закон, объяснил решение «необходимостью очистить антикоррупционные органы от российского влияния» и «затянувшихся расследований». «НАБУ и САП продолжат работать, только без российского влияния — от этого нужно все очистить», — пояснил он.

Решение властей вызвало критику в западных странах. «В условиях войны доверие между нацией и ее руководством важнее современного оружия — его трудно построить и сохранить, но легко потерять из-за одной значительной ошибки руководства», — предупредил комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

В МИД Швеции заявили о серьезной обеспокоенности по поводу «независимости антикоррупционных институтов Украины»: «За последнее десятилетие Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией, и чрезвычайно важно не сбиваться с выбранного курса».

Напомним, одно из их последних громких расследований САП было связано с деятельностью вице-премьера Ольги Стефанишиной. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.

Также обыски прошли у бывшего министра обороны Алексея Резникова. По данным СМИ, следственные действия связаны с закупкой продуктов для армии по завышенным ценам, так называемого дела о «куриных яйцах по 17 гривен».

О причинах и последствиях решения властей TRT на русском рассказал глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк.

— Какова цель таких изменений?

— Все произошло в момент, когда НАБУ приблизилось к возможному предъявлению обвинений ближайшему окружению Зеленского.

— Кого именно могли затронуть расследования?

— Речь в том числе может идти о коррупции времен COVID и первых месяцев войны — многомиллиардные закупки, исчезнувшие бюджеты, откаты. Эти дела ведут к министерствам и некоторым чиновникам из команды президента.

Все выглядит так: чтобы заблокировать эти дела, оперативно переписали закон и поставили НАБУ и САП под контроль «ручного» прокурора.

— Как функционировали эти органы?

— Деятельность НАБУ и САП с момента создания финансировалась за счет западных доноров — ЕС и США. Им выплачивались высокие зарплаты, предоставлялись ресурсы, и это было частью соглашений: Украина создает независимые антикоррупционные органы, а взамен получает финансовую и политическую поддержку.

— Как могут отреагировать на Западе?

— Реакция, если она последует, должна быть жесткой. Если США и ЕС не примут ответные меры — вроде отказа в агремане для назначения Стефанишиной послом, санкций против чиновников, ограничения въезда для депутатов и их семей — это будет воспринято Банковой как зеленый свет. Только серьезное давление извне может остановить процесс демонтажа антикоррупционной инфраструктуры.

Народ Украины не должен страдать. Но несколько сотен коррупционеров должны ощутить последствия. Санкции, персональные ограничения, депортации — только так можно вернуть ситуацию под контроль.

— Возможны ли массовые протесты?

— Возможны. Даже в условиях войны. Если студенты и молодежь начнут выходить на улицы в крупных городах — мирно, в рамках закона — это уже будет давление. Генпрокурор сам сказал: если акции в рамках закона — никто их разгонять не будет.

Но да, война сильно ограничивает возможности. Силовые методы против протестов могут привести к эффекту Майдана прямо во время войны. А это уже прямой подарок Путину, который только и ждет повода сказать: «в Украине нет легитимной власти, там анархия, с ними не о чем договариваться». Мы же сами себе тогда подорвем страну изнутри. Этого допускать нельзя.