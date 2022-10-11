Турция начала работу с Азербайджаном по увеличению мощности Трансанатолийского газопровода (TANAP) с целью обеспечения энергетической безопасности Европы, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз ранее заявил, что принято решение вдвое увеличить мощность TANAP с 16 до 32 миллиардов кубометров.

«Мы переживаем процесс, в ходе которого предпринимаем важные шаги в области энергетики. Мы провели подготовительную работу, заполнив наши газовые хранилища на 100 процентов. Вместе с Азербайджаном мы начали работы по увеличению мощности TANAP до 32 миллиардов кубометров для обеспечения безопасности энергоснабжения Европы», — заявил Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабинета министров.

Последние события в мире показывают незаменимость Турции для европейского континента. «События в мире свидетельствует о том, что Турция незаменима для Европейского Союза и европейского региона», — сказал он. Президент отметил, что участники прошедшего в Праге саммита Европейского политического сообщества высоко оценили посредническую роль Анкары по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

В начале сентября в ходе выступления на форуме в итальянском Черноббьо президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку планирует вдвое увеличить объем поставок газа в Европу. Ранее ЕС и Азербайджан подписали меморандум о стратегическом партнерстве в энергетике, следующим шагом должны стать политические технические решения, а также инвестиции. «Пропускная способность TANAP составляет 16 млрд куб. м. Мы планируем увеличить ее до 32 млрд куб. м. Пропускная способность ТАР составляет 10 млрд куб. м, в настоящее время он работает на полную мощность и нам нужно увеличить его мощность хотя бы до 20 млрд куб. м», — указывал Алиев.

TANAP является частью проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) от Баку до юга Италии. Он состоит из трех частей: Южно-Кавказского газопровода Баку — Тбилиси — Эрзурум, идущего по территории Азербайджана и Грузии до границы с Турцией, Трансанатолийского газопровода (TANAP), идущего по территории Турции, и Трансадриатического газопровода (TAP), проходящего по территории Греции, Албании и Италии. Стоимость ЮГК оценивалась примерно в $40 млрд.