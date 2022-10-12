Украина недовольна качеством поставляемого Германией вооружения, пишут обозреватели Military Watch. По словам авторов издания, предоставленное Берлином оружие начинает показывать признаки сильного износа уже после нескольких недель эксплуатации.

Широко разрекламированные САУ Panzerhaubitze 2000 — в ФРГ они преподносятся как самые мощные в мире — продемонстрировали значительный износ всего после месяца эксплуатации в боевых условиях. Поставленные в Украину в конце июня, они уже вышли из строя, вынудив ВСУ полагаться на другие артсистемы. Еще одна проблема Panzerhaubitze 2000 — плохая совместимость орудий с боеприпасами других стран НАТО, хотя унификации в альянсе уделяется большое внимание. От той же проблемы страдают и зенитные самоходки Gepard, также переданные Украине.

Еще одним признаком падения репутации германского вооружения стало решение министерства обороны Польши не приобретать больше танки Leopard 2 и самоходки Panzerhaubitze 2000. Вместо этого поляки заключили контракт на поставку южнокорейских K2 и K9, соответственно — во всем мире их считают гораздо более боеспособными.

Танки Leopard 2, которые Германия может начать поставлять в Украину, также вызывают у экспертов сомнения в способности хорошо проявлять себя в боевых действиях. По словам обозревателей, эти машины имеют репутацию танков, которые могут подвести в самый ответственный момент.

Ранее Business Insider со ссылкой на представителей оборонной промышленности, экспертов и политиков в сфере обороны в бундестаге сообщил, что, если Германия в ближайшее время вступит в боевые действия, то ее запасов хватит на один-два дня. По правилам НАТО, у страны-участницы альянса резерв вооружений должен быть минимум на 30 дней, уточняет издание. Как отмечается в публикации, спустя всего месяц после того, как Берлин передал Киеву самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, в Минобороны Германии начали сообщать о дефиците оружия. При этом о проблеме было «известно давно» благодаря жалобам самих военных, уточняет Business Insider.

Германия на днях передала Украине первую систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Известно, что передача боевой техники состоялась 11 октября вблизи украинско-польской границы. Всего Берлин обещал Киеву поставить четыре таких системы. Отмечается, что остальные три комплекса ВСУ получат только в следующем году. Точные сроки не называются, поскольку, по сведениям издания, предназначенные для передачи Украине системы ПВО еще не изготовлены.