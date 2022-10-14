Темпы роста инфляции в Германии заметно ускорились в годовом выражении и по итогам сентября достигли рекордного уровня 10%. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis). В помесячном выражении цены выросли на 2,2%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

«Уровень инфляции в Германии, измеряемый как изменение индекса потребительских цен (ИПЦ), в годовом исчислении, составил +10,0% в сентябре 2022 года. Этот показатель достиг рекордно высокого уровня со времен воссоединения Германии», — заявил президент Федерального статистического управления Георг Тиль.

При этом еще в мае Федеральное статистическое ведомство Германии указывало, что «в последний раз инфляция была такой же высокой, как в мае 2022 года, зимой 1973–1974 годов» во время нефтяного кризиса.

В августе потребительские цены в Германии выросли на 8,8% в годовом выражении и на 0,4% относительно июля. Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в сентябре повысились на 10% в годовом выражении после роста на 7,9% месяцем ранее. В сентябре по сравнению с августом инфляция составила 1,9%, тогда как в августе по сравнению с июлем 0,3%. Динамика обоих показателей также совпала с прогнозами и с предварительными данными. Причиной столь резкого увеличения показателя в первый месяц осени стало также усиление энергетического кризиса в Европе, добавил Тиль. Энергоносители выросли в цене на 43,9% в годовом выражении после увеличения на 35,6% в августе, продукты питания подорожали на 18,7%. Стоимость услуг поднялась на 3,6%.

«Огромный рост цен на энергоносители по-прежнему является основной причиной высокой инфляции. Но мы также видим рост цен на многие другие товары, особенно на продукты питания. Окончание периода скидок на топливо и доступность билетов (на общественный транспорт — прим. редакции) стоимостью 9 евро также ускорили рост цен в сентябре 2022 года», — заключил Тиль.

7 октября аналитики Федерального статистического бюро Германии (Destatis) представили данные, согласно которым оборот розничной торговли в стране по итогам августа 2022 года снизился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение покупательской активности зафиксировали в продовольственном сегменте (-1,7%) и в сфере интернет-продаж (-7%).

Ранее Financial Times писала, что треть государств — членов ЕС столкнулись с сильным ростом инфляции, в основном это страны Прибалтики и Восточной Европы. Одним из ключевых факторов, определяющих рост потребительских цен, стала энергозависимость государства от России. Среди лидеров стран по ускорению инфляции газета назвала Эстонию (19%), Литву (16,8%), Болгарию (14,4%), Чехию (14,2%), Румынию (13,8%).