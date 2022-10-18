Спрос российского бизнеса на складские помещения в странах СНГ вырос на 25–30% с начала 2022 года из-за санкций и развития параллельного импорта, пишет «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка.

«Спрос российского бизнеса на складские помещения в странах постсоветского пространства с начала года вырос на 25–30%. Хотя такая заметная динамика обусловлена низкой базой, но рост спроса обусловлен возможностью параллельного импорта в РФ через третьи страны», — отметил региональный директор NF Group Константин Фомиченко.

По его словам, наибольшим спросом со стороны арендаторов пользуется Казахстан. При этом сейчас уже наблюдается дефицит площадей. Президент таможенного брокера «КВТ Сервис» Юлия Шленская поясняет, что международные корпорации перенесли импорт на казахские филиалы для дальнейшей перепродажи продукции российским контрагентам. Но она не ожидает резкого роста грузопотока через Казахстан, так как грузовладельцы и перевозчики будут пытаться работать через Дальний Восток и Монголию.

Следующими по перспективности странами могут стать Узбекистан и Кыргызстан. Кроме того, складские мощности в странах СНГ пользуются спросом преимущественно у крупных ритейлеров и маркетплейсов. Он добавил, что складские рынки постсоветских стран пока не так развиты, так как суммарный объем предложения составляет всего 3,3 млн кв. м, что в 11,5 раз меньше российских показателей. Поэтому в ближайшее время, скорее всего, в странах СНГ могут появиться новые игроки и крупные проекты.

При этом участники рынка указали, что процессы на складском рынке уже затронули российские регионы, так как спрос на склады переориентировался на восток, а логопарки на западе страны оказались менее востребованы. 19 сентября «Коммерсант», ссылаясь на данные IBC Real Estate писал, что с начала года число сделок со складской недвижимостью в Москве и Подмосковье упало в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 71 тыс. кв. м.