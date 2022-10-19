56 международных компаний переместились из России в Казахстан за последнее время. В связи с ростом интереса бизнеса к стране президент Касым-Жомарт Токаев призвал создать условия для релокации предприятий и организаций из других стран.

Токаев добавил, что «непродуктивно» размещать все эти компании в крупных городах. «Нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги, что существенно поможет экономике области», — приводит ТАСС выдержки из его выступления на встрече с общественностью Алматинской области.

По словам президента Казахстана, необходимо «создавать все условия для открытия инвесторами новых производств, в том числе осуществляющих релокацию из других стран». «Данный вопрос нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнерами», — отметил он.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на брифинге для журналистов также обратил внимание на то, что из России сейчас уходят многие иностранные компании. «Мы составили список более 300 таких наиболее крупных иностранных компаний. С ними проводили работу по информированию о возможностях их деятельности в Казахстане. На сегодняшний день 56 компаний из них изъявили желание релоцировать свои офисы в Казахстан», — рассказал он.

Как пишет «Коммерсант», в августе власти Казахстана говорили, что ведут работу по релокации более 250 компаний, ушедших из РФ. Страна стала одним из наиболее популярных у россиян направлений на фоне объявленной в РФ частичной мобилизации.

4 октября МВД Казахстана сообщило о прибытии с конца сентября 200 тыс. россиян. На текущей неделе, по данным ведомства, число прибывающих снизилось: ежедневно в Казахстан въезжает порядка 8–9 тыс. граждан России, выезжает 10–11 тыс.

Ранее TRT на русском сообщал, что спрос российского бизнеса на складские помещения в странах СНГ вырос на 25–30% с начала 2022 года из-за санкций и развития параллельного импорта.