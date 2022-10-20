Самым пострадавшим регионом мира от продовольственного кризиса является Африка, особенно в трудном положении находятся страны южнее Сахары, заявил представитель африканского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Абебе Хайле-Габриэль в выступлении перед прессой с оценками ситуации на континенте, сообщает TRT.

«В Африке каждый пятый житель сталкивается с дефицитом питания», — сказал он, отметив, что продовольственный кризис растет с каждым днем. Речь идет о примерно 280 млн человек, которые регулярно недоедают или находятся на грани голода.

«События последнего года навалились друг на друга и послужили причиной возникновения и разрастания продовольственного кризиса. Наряду с региональными столкновениями и изменениями климата, пандемия коронавируса и российско-украинская война еще больше усугубили кризис с продовольствием. Наводнения и засухи, связанные с изменением климата, в особенности повлияли на страны Африканского Рога. Конфликты в регионе Сахеля также ужесточаются, внутренние столкновения продолжаются во многих странах Африки», — заявил Хайле-Габриэль.

Привлекая внимание к необходимости долгосрочных и эффективных международных мер для улучшения ситуации, Хайле-Габриэль заявил, что необходимо наращивать производство продуктов питания в странах Африки и решить вопрос их транспортировки. При этом, по его словам, следует учитывать зависимость производства сельхозпродукции во многих регионах континента от климатических условий.

Вместе с тем, как сообщалнедавно TRT на русском, не менее 66 детей в Гамбии погибли из-за сиропов от кашля и простуды, которые были доставлены из Индии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), минимум четыре препарата «не соответствуют стандартам качества».