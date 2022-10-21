Четвероклассники в ФРГ продолжают демонстрировать плохие знания по таким предметам, как немецкий язык и математика. Об этом, как пишет МК.RU Германия, свидетельствуют обнародованные данные нового исследования, проведенного по всей стране. Причем с 2016 года эта негативная тенденция только усилилась, говорили на конференции министров образования и культуры земель ФРГ, состоявшейся в Берлине.

В прошлом году Институт развития качества образования (IQB) изучил знания четвероклассников по немецкому языку и математике. В исследовании приняли участие почти 27 000 учащихся четвертых классов из более чем 1400 школ.

Полученные данные говорят о том, количество учеников, достигших минимального удовлетворительного уровня по обоим предметам, снизилось. В то же время выросло число учащихся, не сумевших выполнить предложенные проверочные задания.

Одновременно усилилась корреляция между социальным происхождением и образовательными успехами учащихся. Согласно исследованию, детям иммигрантов приходится в этой связи гораздо сложнее.

В качестве важной причины ухудшения ситуации авторы исследования назвали закрытие школ во время коронавируса. То, насколько подготовленным вышел ученик после пандемии, целиком и полностью зависело от домашней среды. Недостаток внимания и отсутствие условий для занятий могли серьезно повлиять на успеваемость, заключили специалисты.

Федеральный министр образования Беттина Штарк-Ватцингер заявила, что процент учеников, не справляющихся со стандартным уровнем заданий, «слишком высок». Следует разработать долгосрочные меры там, где проблемы стоят наиболее остро, отметила она.

Профсоюз образования и науки среди основных болевых мест школ страны назвал растущую нехватку учителей, слишком большие классы и неадекватную подготовку детей. Ассоциация по образованию и воспитанию добавила, что проблемы с образованием возникают уже в дошкольном возрасте. Нехватка персонала и перегруженность в детских садах достигли опасного уровня.

В то же время, как писал TRT на русском, все больше граждан ФРГ теряют интерес к работе. Такие данные предоставил институт опросов Yougov для ежегодного исследования профессий, опубликованного страховщиком HDI в Ганновере.

Согласно документу, почти половина сотрудников (48%) перешли бы на неполный трудовой день, если бы их работодатель разрешил это. При этом 56% заявили, что ушли бы с работы как можно скорее, если бы не зависели от нее финансово — в 2019 году этот показатель был на 15% меньше. 58% работающих людей моложе 25 лет заявили, что не представляют своей жизни без работы — в 2020-м этот показатель был на 11% выше.