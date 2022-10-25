Ежегодная встреча лидеров и членов правительств двух европейских стран — Франции и Германии — была перенесена с 26 октября на январь 2023-го из-за серьезного расхождения в позициях президента Эммануэля Макрона и канцлера Олафа Шольца по вопросам энергетики и обороны.

Команды из Парижа и Берлина до последнего продолжали работать над совместным заявлением сторон, однако перспектива остановиться в итоге на общих фразах заставила их отложить саммит и попытаться выйти на более значимые компромиссы. В Берлине указали, что там нужно «больше времени», чтобы найти точки соприкосновения с Парижем по ряду вопросов.

Макрон оповестил, что он усердно работает над восстановлением натянутых отношений с Германией и сохранением альянса, лежащего в основе единства ЕС, передаетМеждународное французское радио Radio France Internationale.

В середине октября журналисты европейской версии издания Politico со ссылкой на французских чиновников сообщили, что президент Макрон намерен перенести встречу лидеров и членов правительств Франции и Германии, которая была запланирована на 26 октября в Фонтенбло, к югу от Парижа. Причина — отсутствие прогресса в выработке общей линии относительно сотрудничества в области энергетики и обороны.

При этом важность саммита двух стран-локомотивов Евросоюза трудно переоценить. Подобные встречи проводились не реже одного раза в год. Они начались в 2003 году и продолжались до 2019 года. В 2020 году саммит сорвался из-за пандемии COVID-19, а в 2021-м встреча по той же причине прошла в формате видеоконференции.

Нынешняя встреча представлялась особенно важной, поскольку ЕС сталкивается с крупнейшим в истории энергетическим кризисом, а на востоке Европы полыхает вооруженный конфликт. Поэтому от лидеров Франции и Германии ждали не деклараций, а конкретных действий.