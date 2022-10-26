Самые богатые предприниматели Китая за один день потеряли свыше $9 млрд. Состояние миллиардеров значительно сократилось после переизбрания действующего лидера КНР на третий срок и кадровых перестановок в высшем эшелоне власти, пишет Bloomberg.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, наибольшие потери понес основатель и глава совета директоров Tencent Пони Ма, состояние которого сократилось на $2,5 млрд, до $25 млрд. Состояние самого богатого человека в Китае Чжуна Шаньшаня стало меньше на $2,1 млрд, до $60 млрд. Третье место в списке занял глава BYD Ван Чуаньфу́ — его состояние уменьшилось на $0,9 млрд, до $19 млрд.

В список Bloomberg попали лишь предприниматели, чьи компании ведут свою деятельность в КНР и провели первичный листинг на китайских биржах. По этой причине Bloomberg не включил в рейтинг основателя Alibaba Джека Ма, основателя JD.com Ричарда Лю и главу Baidu Робина Ли. Все три перечисленные компании стали публичными на биржах США.

XX съезд компартии Китая прошел с 16 по 22 октября 2022 года. Один из главных его итогов — переизбрание Си Цзиньпина генсеком ЦК компартии в третий раз. Кроме того, изменился состав Политбюро коммунистической партии. Си Цзиньпин поднял выше в иерархии своих ближайших соратников, и это вызывает у инвесторов опасения, что власти продолжат давление на частный бизнес и состоятельных людей в Китае, написал Bloomberg. Индекс Hang Seng China Enterprises Index, который включает акции китайских компаний, торгующихся на бирже в Гонконге, упал в понедельник на 7,3% — это самое сильное падение сразу после съезда компартии с момента появления индекса в 1994 году, отметил Bloomberg.

Основная причина в том, что иностранцы активно продавали ценные бумаги. Курс юаня опустился до самого низкого уровня с января 2008 года, добавило агентство. Действия Си Цзиньпина, направленные на то, чтобы поставить своих ближайших сторонников в руководство страны, вызывают опасения, что давление на частный бизнес и борьба со сверхбогатыми предпринимателями продолжится. Кроме того, пессимизму инвесторов способствуют ожидания, что Китай продолжит придерживаться политики нулевой терпимости к COVID-19.

Из-за ущерба, который нанесла экономике борьба с коронавирусом, 2022 год стал худшим для китайских миллиардеров за последнее десятилетие. Согласно данным Bloomberg, по состоянию на 21 октября среди 500 самых богатых людей мира было 76 китайских миллиардеров, совокупное состояние которых достигало примерно $783 млрд. Для сравнения, еще в конце прошлого года в рейтинге было 79 предпринимателей из КНР с совокупным состоянием в $1,1 трлн.