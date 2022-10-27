В Турции представили новый дрон-камикадзе Deli. Разработанный компанией Titra Teknoloji аппарат впервые показали на выставке SAHA Expo в Стамбуле.

Гендиректор компании Давут Йылмаз рассказал, что разработку дрона начали около двух лет назад. Titra Teknoloji планирует создать беспилотник, который можно будет запускать с катапульты или вручную. Он отметил, что испытания Deli могут завершить к концу года.

Благодаря своим автономным и ручным операционным возможностям, Deli можно легко транспортировать благодаря модульной структуре, и его можно подготовить к запуску менее чем за 15 минут.

Максимальная скорость аппарата составляет 180 километров в час, а высота полета — 3500 метров. Беспилотник несет боевую часть весом 3,1 килограмма. Боеголовка, которая будет использоваться на БПЛА-камикадзе, была разработана Научно-исследовательским институтом оборонной промышленности (SAGE) Совета по научным и технологическим исследованиям Турции (TÜBİTAK).

Йылмаз также отметил, что дрон имеет три основных преимущества по сравнению с аналогичными продуктами на рынке: дешевизна, поскольку барражирующий боеприпас возможно применить только один раз; продвинутая боеголовка; автономность. «Благодаря алгоритмам, которые мы разработали сами, с функциями автономности, мы думаем, что Deli будет иметь большой успех», — заключил он.

Также стало известно, что машиностроительная компания Titra была выбрана для получения государственных субсидий на создание — разработку и производство — первого в Турции беспилотного вертолета Alpin. В компании отметили, что планируют ежегодно производить десять беспилотников вертолетного типа, который может использоваться как в военных, так и в гражданских целях, в частности, для спасательных операций. В августе главп Titra Сельман Денмез указывал, что Вооруженные силы Турции скоро получат военную версию беспилотного вертолета Alpin.