БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
5 МИН ЧТЕНИЯ
Страховые компании из Ирана создали сообщество для российского рынка
Страховые консультанты создали консорциум из иранских компаний для оказания в России услуг перестрахования. Возможности иранских компаний меньше российских запросов, но они обладают большим опытом работы под санкциями
Страховые компании из Ирана создали сообщество для российского рынка
Страховые компании из Ирана создали сообщество для российского рынка / Others
2 ноября 2022 г.

Страховые и перестраховочные компании Ирана создали консорциум для российского рынка, пишет РБК со ссылкой на заявление представителя российской компании «Челлендж Групп — Страховые консультанты и брокеры», выступающей управляющим менеджером консорциума.

Объединение создано при поддержке регулятора местного рынка Центральной страховой компании Ирана Bimeh Markazi.

В консорциум вошли 12 компаний (СК): Alborz Insurance, Asia Insurance, Mellat Insurance, Parsian Insurance, Sina Insurance, Day Insurance, Tejaratno Insurance, Razi Insurance, Karafarin Insurance, Sarmad Insurance, Dana Insurance и Kowsar Insurance. Суммарный капитал этих СК составляет $27,6 млрд, доля рынка Ирана — 48%, рассказали РБК в «Челлендж Групп».

По словам представителя компании, размер перестраховочной емкости консорциума для российских рисков превышает €100 млн на имущественные виды страхования. Иранских страховщиков интересует, прежде всего, работа с энергетическими объектами, судами, грузами. Кроме того, иранские СК готовы рассмотреть страхование авиации и спутников.

В «Челлендж Групп» отмечают, что страховые компании из Ирана «за 40 лет жизни под масштабными санкциями» научились работать с собственными рисками и накопили опыт, компетенции «и, главное, капитал, которыми теперь готовы делиться с российскими партнерами». Российские СК обсуждают с представителями консорциума возможность участия в нем, рассказал РБК собеседник со страхового рынка.

«Челлендж Групп» — это небольшая российская компания, где на начало этого года работали всего восемь сотрудников. Ее уставной капитал – 3 млн рублей. Она предоставляет страховые и перестраховочные брокерские услуги российским и иностранным компаниям и физическим лицам. Компания зарегистрирована в Москве в 2007 году, у нее есть лицензия Банка России как страхового брокера. Выручка в прошлом году составила 9,7 млн рублей против 17,5 млн рублей годом ранее. По итогам 2021 года она получила чистый убыток в размере 6,9 млн рублей против чистой прибыли в 1,2 млн рублей годом ранее.

Перестрахование необходимо для страхования рисков самих СК по имущественным обязательствам перед клиентами. В России с 2016 года действует дочерняя структура ЦБ Российская национальная перестраховочная компания (РНПК). Она в первую очередь занимается перестрахованием российского бизнеса, который из-за санкций испытывает сложности с размещением рисков на международных рынках.

Несмотря на наличие РНПК, до этого года российские СК в основном размещали свои риски на международном рынке. Однако после начала войны в Украине ряд западных страховщиков отказались работать или ограничили деятельность с российским бизнесом. Так в том числе поступили швейцарские Zurich Insurance Group, Swiss Re, немецкие Allianz, Munich Re, британо-американская Willis Towers Watson.

В начале июня Европейский союз ввел запрет страхования и перестрахования морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов. Кроме того, велись переговоры о подключении к этим санкциям и Великобритании — здесь базируются основные СК этой сферы. Отсутствие страховки может стать барьером для транспортировки российской нефти. Впрочем, в августе Лондон отложил введение запрета на страхование судов с российской нефтью, если они направляются в третьи страны.

Однако весной Великобритания ввела запрет на оказание страховых или перестраховочных услуг в отношении российских самолетов и аннулировала выданные полисы. Такие же меры ввел и ЕС. Летом Лондон ослабил эти ограничения и разрешил предоставлять услуги по страхованию и перестрахованию самолетов, судов, газотурбинных авиационных двигателей и компонентов к ним.

Таким образом, в результате санкций доля иностранных перестраховщиков снизилась с 71% в прошлом году до 12% по итогам первого полугодия этого года, пишет РБК со ссылкой на презентацию президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса. ВСС оценивает потребность российского рынка в замещении международной емкости перестрахования по премиям в 105 млрд рублей, или в $1,7 млрд. При этом гарантированный Банком России капитал РНПК составляет 750 млрд руб. по состоянию на конец марта.

В презентации Игоря Юиргенса говорится, что у российского рынка могут возникнуть сложности при работе с иранским перестраховочным сектором: во-первых, из-за минимального опыта андеррайтинга российских рисков у Ирана (последние пять лет риски в Иран не передавались); во-вторых, из-за волатильности курса иранского риала (его официальный курс отличается от рыночного в 6 раз); в-третьих, из-за проблем с расчетами, потому что Иран отключен от SWIFT, а иранские СК имеют ограниченные возможности передачи рисков на перестрахование в крупные международные компании. К плюсам российско-иранского сотрудничества в стразовой сфере ВСС относит распределение рисков, обмен опытом работы в условиях санкций и возможность сотрудничества при отсутствии международных рейтингов СК.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us