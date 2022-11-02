Страховые и перестраховочные компании Ирана создали консорциум для российского рынка, пишет РБК со ссылкой на заявление представителя российской компании «Челлендж Групп — Страховые консультанты и брокеры», выступающей управляющим менеджером консорциума.

Объединение создано при поддержке регулятора местного рынка Центральной страховой компании Ирана Bimeh Markazi.

В консорциум вошли 12 компаний (СК): Alborz Insurance, Asia Insurance, Mellat Insurance, Parsian Insurance, Sina Insurance, Day Insurance, Tejaratno Insurance, Razi Insurance, Karafarin Insurance, Sarmad Insurance, Dana Insurance и Kowsar Insurance. Суммарный капитал этих СК составляет $27,6 млрд, доля рынка Ирана — 48%, рассказали РБК в «Челлендж Групп».

По словам представителя компании, размер перестраховочной емкости консорциума для российских рисков превышает €100 млн на имущественные виды страхования. Иранских страховщиков интересует, прежде всего, работа с энергетическими объектами, судами, грузами. Кроме того, иранские СК готовы рассмотреть страхование авиации и спутников.

В «Челлендж Групп» отмечают, что страховые компании из Ирана «за 40 лет жизни под масштабными санкциями» научились работать с собственными рисками и накопили опыт, компетенции «и, главное, капитал, которыми теперь готовы делиться с российскими партнерами». Российские СК обсуждают с представителями консорциума возможность участия в нем, рассказал РБК собеседник со страхового рынка.

«Челлендж Групп» — это небольшая российская компания, где на начало этого года работали всего восемь сотрудников. Ее уставной капитал – 3 млн рублей. Она предоставляет страховые и перестраховочные брокерские услуги российским и иностранным компаниям и физическим лицам. Компания зарегистрирована в Москве в 2007 году, у нее есть лицензия Банка России как страхового брокера. Выручка в прошлом году составила 9,7 млн рублей против 17,5 млн рублей годом ранее. По итогам 2021 года она получила чистый убыток в размере 6,9 млн рублей против чистой прибыли в 1,2 млн рублей годом ранее.

Перестрахование необходимо для страхования рисков самих СК по имущественным обязательствам перед клиентами. В России с 2016 года действует дочерняя структура ЦБ Российская национальная перестраховочная компания (РНПК). Она в первую очередь занимается перестрахованием российского бизнеса, который из-за санкций испытывает сложности с размещением рисков на международных рынках.

Несмотря на наличие РНПК, до этого года российские СК в основном размещали свои риски на международном рынке. Однако после начала войны в Украине ряд западных страховщиков отказались работать или ограничили деятельность с российским бизнесом. Так в том числе поступили швейцарские Zurich Insurance Group, Swiss Re, немецкие Allianz, Munich Re, британо-американская Willis Towers Watson.

В начале июня Европейский союз ввел запрет страхования и перестрахования морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов. Кроме того, велись переговоры о подключении к этим санкциям и Великобритании — здесь базируются основные СК этой сферы. Отсутствие страховки может стать барьером для транспортировки российской нефти. Впрочем, в августе Лондон отложил введение запрета на страхование судов с российской нефтью, если они направляются в третьи страны.

Однако весной Великобритания ввела запрет на оказание страховых или перестраховочных услуг в отношении российских самолетов и аннулировала выданные полисы. Такие же меры ввел и ЕС. Летом Лондон ослабил эти ограничения и разрешил предоставлять услуги по страхованию и перестрахованию самолетов, судов, газотурбинных авиационных двигателей и компонентов к ним.

Таким образом, в результате санкций доля иностранных перестраховщиков снизилась с 71% в прошлом году до 12% по итогам первого полугодия этого года, пишет РБК со ссылкой на презентацию президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса. ВСС оценивает потребность российского рынка в замещении международной емкости перестрахования по премиям в 105 млрд рублей, или в $1,7 млрд. При этом гарантированный Банком России капитал РНПК составляет 750 млрд руб. по состоянию на конец марта.

В презентации Игоря Юиргенса говорится, что у российского рынка могут возникнуть сложности при работе с иранским перестраховочным сектором: во-первых, из-за минимального опыта андеррайтинга российских рисков у Ирана (последние пять лет риски в Иран не передавались); во-вторых, из-за волатильности курса иранского риала (его официальный курс отличается от рыночного в 6 раз); в-третьих, из-за проблем с расчетами, потому что Иран отключен от SWIFT, а иранские СК имеют ограниченные возможности передачи рисков на перестрахование в крупные международные компании. К плюсам российско-иранского сотрудничества в стразовой сфере ВСС относит распределение рисков, обмен опытом работы в условиях санкций и возможность сотрудничества при отсутствии международных рейтингов СК.