Джанан Пармаксызоглу Аксой станет первым турецким и мусульманским ученым, которая будет преподавать историю Османской империи в Ватикане — в самом сердце папства, имевшего глубокие связи с империей, иногда враждебные, иногда дружественные, пишет Daily Sabah.

Аксой, которая долгое время работала в архивах Ватикана, была выбрана для чтения соответствующего курса в Папском восточном институте. Институт, основанный в 1917 году папой Бенедиктом XV, занимается востоковедением. Этот курс является первым в своем роде в учебной программе, и Аксой сказала, что гордится тем, что ей предложили эту должность. Аксой также сохраняет аффиляцию с Национальным университетом обороны Турции (Milli Savunma Universitesi). Она заявила Anadolu, что особенно постарается передать подход турецкой стороны к истории и международным отношениям.

Добавление такого курса в программу — «запоздалый шаг», тем не менее это — «знаменательное событие для нашей страны и истории», указывает Джанан Аксой.

Институт — экуменическое учреждение, специализирующееся на восточных исследованиях, и принимает студентов-христиан из разных религий. В преподавательском составе — много влиятельных религиозных деятелей, в том числе предстоятель греческой православной церкви в Фенере (Стамбул), подчеркнула она.

«Мой курс прольет свет на нашу общую историю. Он научит студентов ранее неизвестным фактам об османах, а для меня это будет возможность исправить любые возможные неточности в изучении османской истории. Это также даст студентам возможность получить непредвзятое представление об истории Турции. На самом деле, это было самой большой мотивацией для меня принять предложение преподавания», — сказала исследователь.

Аксой также будет преподавать турецкий язык в институте, чтобы помочь студентам работать с документами в архивах. «Мы видим огромный интерес к турецкому языку», — сказала она.

Профессор Дэвид Э. Назар, ректор института, сказал, что слово «восточный» в их названии относится к древней Византийской, а затем к Османской империям. «Мы сосредоточены не только на церкви или какой-то одной политике, но и на всем, что касается более широкой географии, от Средиземноморья до Турции, России, Эфиопии и Индии. Нам недостаточно прочитать о них. Гораздо лучше услышать о них от уроженцев этих регионов, как, например, от турчанки Джанан Пармаксызоглу Аксой», — отметил он. Назар объяснил, что в учебном заведении ведется преподавание на 12 языках, в том числе на шести древних, и курс на турецком языке восполнит пробел. «Мы знаем доктора Аксой давно и рады, что она будет преподавать здесь. Мы удостоены чести. У нас должно быть больше турецкой интеллигенции, лекторов», — заключил ректор.