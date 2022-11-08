Российская компания Hover, разработавшая модель беспилотного аэротакси, приступила к сертификации своей разработки в качестве гражданского воздушного судна. Авторы планируют организацию первых коммерческих полетов в 2025 году, сообщил ТАСС гендиректор компании Александр Атаманов.

Он уточнил, что в подготовке необходимых для прохождения сертификации документов также участвуют специалисты Московского авиационного института.

«Это небыстрая история, которая может занять несколько лет. Однако мы уверены, что к 2025 году аэротакси станет доступным для коммерческого использования», — сказал Атаманов.

Сейчас компания работает над новой версией авто, в которой будут улучшены параметры безопасности полета. Ранее ее представители сообщали ТАСС, что разработка более чем на 90% состоит из российских и китайских компонентов, в связи с чем авторы не видят угроз для развития проекта на фоне введенных санкций.

По словам разработчиков, аэротакси, над которым начали работать в 2019 году, будет рассчитано на двух человек, а его силовых показателей будет достаточно для того, чтобы подниматься на высоту до 150 м и развивать скорость до 200 км/ч. Емкость встроенного аккумулятора позволит находиться в полете 40 минут. В планах компании разработать улучшенную версию аэротакси с улучшенными параметрами безопасного полета.

По словам разработчиков, изначально планировалось, что стоимость одного километра полета обойдется всего в 20 руб., что значительно дешевле обычного наземного такси. «Однако из-за роста инфляции мы вынуждены были пересмотреть свою бизнес-модель и поднять ценник на полеты — до 200 рублей за километр», — отмечал представитель компании-производителя. Несмотря на отсутствие необходимости платить водителю, в стоимость поездки заложена цена на электричество, аренды площадок, техобслуживание и прочие факторы.

Работа над летающими машинами активно ведется в разных странах. Так, калифорнийский бренд недавно представил свою первую летающую модель под названием Alef Model A. Автомобиль, как сообщают разработчики, совмещает в себе способности обычной машины и двухместного самолета. Корпус транспортного средства выполнен из легкой сетки, в центр которой помещена капсула — место для водителя и пассажира. Пропеллеры и винты, расположенные с обеих сторон от кабины, защищены дополнительными вставками. В октябре китайская компания XPeng представила экспериментальный летающий автомобиль с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL, electric vertical take-off and landing). В январе словацкая фирма Klein Vision получила от местных властей официальный сертификат, который позволяет их аэромобилю под названием AirCar совершать перелеты.

Турция представила концепт своего летающего автомобиля Cezeri в 2020 году. В частности, тогда компания Baykar опубликовала кадры с испытаний авто на высоте 10 метров. Тестирование проводилось как со страховочными тросами, так и без них, в том числе ночью.