На промежуточных выборах в Конгресс столкнутся две принципиально разные версии Америки, избиратели сделают выбор, в какой из них они хотят жить, пишет The Washington Times.

Так, одна партия выступает за энергонезависимую, патриотичную и религиозную страну. Другая сторона привержена «жизни пешком в темноте ради зеленой повестки» и не считает зазорным игнорировать религиозные чувства граждан и эмигрантов. Для одних миграционные законы должны ужесточиться, потому что, как говорил президент Рональд Рейган, «у вас не может быть страны без границ». Для других Америка ― это страна с нескончаемым потоком нелегальных иммигрантов, пересекающих мексиканскую границу, женщин и детей, которые являются жертвами нелегальной торговли людьми и наркотиками, но также ― преступников и террористов.

Одна сторона не допускает ничего, кроме четкого деления на мужчин и женщин, а также «защищает жизнь невинных». Другая «позволяет мальчикам пользоваться комнатами девочек, наказывает их за неправильные местоимения», а также допускает, что «полностью сформировавшийся ребенок может быть убит за считаные мгновения до рождения». Подчеркивается, что нынешний раскол в американском обществе ― конфликт мировоззрений, одно из которых опирается на Конституцию, идею свободного рынка и иудео-христианскую этику, другое ― на социализм, марксизм и неоязычество.

8 ноября в США проходят выборы в Конгресс, а в ряде штатов также ― выборы губернаторов и представителей местных законодательных собраний. По итогам будет избрана 435-местная Палата представителей США (нижняя палата Конгресса), и треть мест в сенате, а также в 36 штатах и на трех территориях ― Гуам, Северные Марианские острова и Американское Самоа ― будут избраны губернаторы.

Кампания косвенным образом позволит узнать оценку, данную американцами деятельности президента США Джо Байдена, а также станет важным индикатором настроений в преддверии следующих выборов главы государства в 2024 году. Выборы проходят в середине президентского срока, и поэтому называются промежуточными.

В этом году особой популярностью пользуется досрочное голосование. Число американцев, которые отдали свой голос, по состоянию на утро понедельника, оценивалось в 35,5 млн человек. Эксперты отмечают, что, вероятно, показатель тех, кто предпочел досрочное голосование на этих выборах в США, станет самым высоким за всю историю.

Согласно недавним опросам, в частности издания Politico, демократы и республиканцы имеют примерно равные шансы на большинство в Сенате. Ключевую роль в этом плане сыграют результаты выборов в Висконсине, Пенсильвании, Джорджии, Неваде, Нью-Гэмпшире и Аризоне. Членам Республиканской партии необходимо получить лишь одно дополнительное место из тех, которые избираются в этом году, чтобы получить контроль в верхней палате Конгресса. Прогноз ситуации в Палате представителей, согласно опросам, более предсказуем, чем в Сенате. Высока вероятность, что большинство в ней получат республиканцы. В настоящее время обе палаты Конгресса ― под контролем демократов.

Американские СМИ отмечают, что самым ранним указателем на вероятный успех республиканцев на выборах могут стать результаты по Вирджинии или Северной Каролине, если в них одержат победу представители этой партии. Однако, в целом, по мнению западных аналитиков, американцам, вероятно, «придется лечь спать, не зная, какая же партия победила», поскольку кандидаты во многих штатах идут «нога в ногу», и для объявления результатов будет необходимо подсчитать все голоса. На это может уйти несколько дней, а в некоторых штатах, например, в Калифорнии подсчет голосов традиционно ведется в течение нескольких недель.

Принято считать, что в США партия действующего президента на промежуточных выборах обычно теряет позиции в Конгрессе, однако масштабы этого могут быть разными. В том случае, если республиканцам удастся получить большинство в конгрессе, то это позволит им серьезно ограничивать реформы президента-демократа Джо Байдена. Президент в США не обладает прямым правом законодательной инициативы, но может опосредованно внести законопроект через членов Конгресса от своей партии.

Выборы в США пройдут на фоне растущей инфляции и опасений рецессии в США, а также нестабильной международной обстановки. Многие избиратели также выражают обеспокоенность уровнем преступности в стране и ситуацией с миграцией. Республиканцы и демократы резко расходятся во мнениях по ряду внутренних вопросов и намерены продвигать свои программы в случае успеха на выборах. Например, обе партии ранее уже представители законопроекты по абортам, которым они намерены придать силу закона, если получат большинство в Конгрессе. Республиканцы хотят запретить аборты по всей стране на сроке более 15 недель, демократы ― сохранить право женщин на аборты, писал TRT на русском. Кроме того, члены Республиканской и Демократической партии ранее делали заявления о намерении провести те или иные расследования. Республиканцы, в случае получения большинства, хотят положить конец расследованию о штурме Капитолия 6 января 2021 года, которое демократы сделали свои приоритетом. Республиканцы же хотят начать расследование в отношении сына Байдена.