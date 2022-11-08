БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Самым богатым человеком Китая признали производителя питьевой воды
68-летний Чжун Шаньшань возглавляет список богатейших китайцев второй год подряд
Самым богатым человеком Китая признали производителя питьевой воды
Самым богатым человеком Китая признали производителя питьевой воды / Others
8 ноября 2022 г.

Основатель компании по производству бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань возглавил рейтинг самых богатых жителей Китая. Об этом свидетельствуют сентябрьские данные доклада исследовательской организации «Хужунь» ((китайский аналог Forbes)).

68-летний миллиардер уже второй год возглавляет список богатейших китайцев. Состояние Чжун Шаньшаня за год увеличилось на 17% и составило $65 млрд.

Вторую строчку списка занял 39-летний основатель компании ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, Чжан Имин. За последний год его состояние снизилось на 28% и составило $35 млрд.

На третьем месте расположился основатель крупнейшего китайского производителя топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов CATL, так называемый «король батареек» Цзэн Юйцюнь. За год его состояние так же уменьшилось на 28% и составило $32,9 млрд.

Признанный самым богатым человеком Китая в 2020 году основатель крупнейшей китайской компанией интернет-торговли Alibaba Group Джек Ма в рейтинге этого года занял лишь девятую строчку. Его состояние сократилось на 29% — до $25,7 млрд. В прошлом году бизнесмен занял пятое место.

Согласно данным доклада, в 2022 году число людей с состоянием более $10 млрд в Китае снизилось на 29 человек и составило 56. При этом общее количество долларовых миллиардеров уменьшилось на 239 — до 946 человек.

В конце октября, писал TRT на русском, самые богатые предприниматели Китая за один день потеряли свыше $9 млрд. Состояние миллиардеров значительно сократилось после переизбрания действующего лидера КНР на третий срок и кадровых перестановок в высшем эшелоне власти. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, тогда наибольшие потери понес основатель и глава совета директоров Tencent Пони Ма, состояние которого сократилось на $2,5 млрд, до $25 млрд. Состояние самого богатого человека в Китае Чжуна Шаньшаня стало меньше на $2,1 млрд. Третье место в списке занял глава BYD Ван Чуаньфу́ — его состояние уменьшилось на $0,9 млрд, до $19 млрд. В список Bloomberg попали лишь предприниматели, чьи компании ведут свою деятельность в КНР и провели первичный листинг на китайских биржах. По этой причине Bloomberg не включил в рейтинг основателя Alibaba Джека Ма, основателя JD.com Ричарда Лю и главу Baidu Робина Ли. Все три перечисленные компании стали публичными на биржах США.

XX съезд компартии Китая прошел с 16 по 22 октября 2022 года. Один из главных его итогов — переизбрание Си Цзиньпина генсеком ЦК компартии в третий раз. Кроме того, изменился состав Политбюро коммунистической партии. Си Цзиньпин поднял выше в иерархии своих ближайших соратников, и это вызывает у инвесторов опасения, что власти продолжат давление на частный бизнес и состоятельных людей в Китае, написал Bloomberg. Индекс Hang Seng China Enterprises Index, который включает акции китайских компаний, торгующихся на бирже в Гонконге, упал за один день на 7,3% — это самое сильное падение сразу после съезда компартии с момента появления индекса в 1994 году, отметил Bloomberg.

Основная причина в том, что иностранцы активно продавали ценные бумаги. Курс юаня тогда опускался до самого низкого уровня с января 2008 года. Действия Си Цзиньпина, направленные на то, чтобы поставить своих ближайших сторонников в руководство страны, вызвали опасения, что давление на частный бизнес и борьба со сверхбогатыми предпринимателями продолжится. Кроме того, пессимизму инвесторов способствовали ожидания, что Китай продолжит придерживаться политики нулевой терпимости к COVID-19.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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