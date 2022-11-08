Основатель компании по производству бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань возглавил рейтинг самых богатых жителей Китая. Об этом свидетельствуют сентябрьские данные доклада исследовательской организации «Хужунь» ((китайский аналог Forbes)).

68-летний миллиардер уже второй год возглавляет список богатейших китайцев. Состояние Чжун Шаньшаня за год увеличилось на 17% и составило $65 млрд.

Вторую строчку списка занял 39-летний основатель компании ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, Чжан Имин. За последний год его состояние снизилось на 28% и составило $35 млрд.

На третьем месте расположился основатель крупнейшего китайского производителя топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов CATL, так называемый «король батареек» Цзэн Юйцюнь. За год его состояние так же уменьшилось на 28% и составило $32,9 млрд.

Признанный самым богатым человеком Китая в 2020 году основатель крупнейшей китайской компанией интернет-торговли Alibaba Group Джек Ма в рейтинге этого года занял лишь девятую строчку. Его состояние сократилось на 29% — до $25,7 млрд. В прошлом году бизнесмен занял пятое место.

Согласно данным доклада, в 2022 году число людей с состоянием более $10 млрд в Китае снизилось на 29 человек и составило 56. При этом общее количество долларовых миллиардеров уменьшилось на 239 — до 946 человек.

В конце октября, писал TRT на русском, самые богатые предприниматели Китая за один день потеряли свыше $9 млрд. Состояние миллиардеров значительно сократилось после переизбрания действующего лидера КНР на третий срок и кадровых перестановок в высшем эшелоне власти. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, тогда наибольшие потери понес основатель и глава совета директоров Tencent Пони Ма, состояние которого сократилось на $2,5 млрд, до $25 млрд. Состояние самого богатого человека в Китае Чжуна Шаньшаня стало меньше на $2,1 млрд. Третье место в списке занял глава BYD Ван Чуаньфу́ — его состояние уменьшилось на $0,9 млрд, до $19 млрд. В список Bloomberg попали лишь предприниматели, чьи компании ведут свою деятельность в КНР и провели первичный листинг на китайских биржах. По этой причине Bloomberg не включил в рейтинг основателя Alibaba Джека Ма, основателя JD.com Ричарда Лю и главу Baidu Робина Ли. Все три перечисленные компании стали публичными на биржах США.

XX съезд компартии Китая прошел с 16 по 22 октября 2022 года. Один из главных его итогов — переизбрание Си Цзиньпина генсеком ЦК компартии в третий раз. Кроме того, изменился состав Политбюро коммунистической партии. Си Цзиньпин поднял выше в иерархии своих ближайших соратников, и это вызывает у инвесторов опасения, что власти продолжат давление на частный бизнес и состоятельных людей в Китае, написал Bloomberg. Индекс Hang Seng China Enterprises Index, который включает акции китайских компаний, торгующихся на бирже в Гонконге, упал за один день на 7,3% — это самое сильное падение сразу после съезда компартии с момента появления индекса в 1994 году, отметил Bloomberg.

Основная причина в том, что иностранцы активно продавали ценные бумаги. Курс юаня тогда опускался до самого низкого уровня с января 2008 года. Действия Си Цзиньпина, направленные на то, чтобы поставить своих ближайших сторонников в руководство страны, вызвали опасения, что давление на частный бизнес и борьба со сверхбогатыми предпринимателями продолжится. Кроме того, пессимизму инвесторов способствовали ожидания, что Китай продолжит придерживаться политики нулевой терпимости к COVID-19.