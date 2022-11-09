Большинство немцев считают Германию разобщенной, сообщает Die Zeit. По данным нового опроса, который провела компания Infratest dimap по заказу ARD, почти две трети избирателей считают, что сплоченность немецкого общества под угрозой.

Так, 48% респондентов оценили социальную сплоченность как «довольно плохую», а 16% как «очень плохую». ARD провел опрос, в котором приняли участие 1211 граждан. В частности, три пункта вызывают у немцев разногласия.

Основной конфликт — социальный разрыв между богатыми и бедными. Так, в этой сфере 75% респондентов признают главные противоречия.

Кроме того, 72% опрошенных считают, что в Германии есть конфликты между сторонниками и противниками мер против COVID-19.

Третья причина для разногласий в обществе — ошибки в миграционной политике властей, которые привели к тому, что больше половины немцев считают, что Германия разделена на коренных жителей и мигрантов. Менее важную роль в этом плане играют такие распределения, как на Восток и Запад (40%), на город и деревню (37%), на и пожилых и молодых (37%).

Примерно половина опрошенных (49%) считают, что сплоченность в немецком обществе ухудшилась после того, как к власти пришла коалиция «светофора». По данным опроса, только 4% считают, что это привело к заметным улучшениям в стране. Даже среди сторонников коалиции есть те, кто признают ухудшение в стране с декабря прошлого года (примерно треть опрошенных).

Жители Восточной Германии гораздо чаще признают, что сплоченность в обществе Германии находится под угрозой. Так, около 74% немцев с восточных земель говорят о плохой социальной сплоченности. Кроме того, о расколе в обществе предупреждал и исследователь в области образования из Тюбингена Ульрих Траутвайн, отмечает Zeitung «Aussiedlerbote».

Как ранее писал TRT на русском, опрос исследовательской компании Forsa выявил значительный разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии на события в Украине. Прежде подобного ему никогда не наблюдалось ни по каким другим вопросам. Треть жителей Восточной Германии (34%) убеждены, что немецкое правительство для поддержки Украины делает слишком много, а в Западной это мнение разделяют только 18% населения. Также мнения немцев расходятся по вопросу поставок оружия: за отправку Киеву тяжелых вооружений выступает 61% жителей запада страны и вдвое меньше — 32% — востока.