Опрос по поводу войны в Украине выявил значительный разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии. Прежде подобного ему никогда не наблюдалось ни по каким другим вопросам, сообщает газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa. Жители регионов по украинскому вопросу «приходят к очень разным оценкам», сказано в публикации.

Треть жителей Восточной Германии (34%) убеждены, что немецкое правительство для поддержки Украины делает слишком много, а в Западной это мнение разделяют только 18% населения. Также мнения немцев расходятся по вопросу поставок оружия: за отправку Киеву тяжелых вооружений выступает 61% жителей запада страны и вдвое меньше — 32% — востока.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал предоставляемую немецким правительством во главе с канцлером Олафом Шольцем помощь Украине недостаточной. Он добавил, что Берлин аргументирует свою позицию боязнью спровоцировать крупный конфликт с Москвой, но данное объяснение «совсем не убеждает». «Даже в договоре НАТО нет положения, запрещающего поставки оружия, — отметил Липавский. — Иногда мне кажется, что даже те, кто оказывает поддержку Украине, делает это в недостаточной мере, чтобы дать нам необходимые гарантии безопасности».

Ранее в The Telegraph указали, что Шольц может потерять свою должность из-за усугубления энергетического кризиса в стране. В стране начали искать виновных в том, что Германия выбрала отказ от развития атомной энергетики и впала в полную зависимость от энергоносителей из России. Две трети избирателей осуждают Шольца за его «бессилие в обеспечении энергетической безопасности страны», говорится в публикации.

Канцлеру угрожает отставка из-за того, что немцы и правительство страны находятся в панике из-за острого энергетического кризиса и страха перед будущим. «Если использование газа не будет резко сокращено, ожидается, что запасы закончатся к январю, — было сказано в статье. — В таком случае Германия столкнется с худшим спадом с 1940-х: экономика сократится более чем на 12%, производство флагманской автомобильной промышленности упадет на 17%, а до 6 млн рабочих мест окажутся под угрозой».