Солдатам бундесвера выдали форму с символами SS, обозначающими размер, пишет немецкое издание Bild.

По информации издания, аббревиатура, которой в гитлеровской Германии обозначали одно из печально известных вооруженных формирований, на новом обмундировании означает размер — S-Short. Всего солдаты получили 313 тысяч комплектов формы, каски и спальные мешки, на которые из бюджета было выделено 2,3 млрд евро.

Обмундирование в бундесвер поставляет две фирмы Hexonia GmbH и Gustav Wahler GmbH & Co. KG, какая именно из них допустила ошибку и было ли это ошибкой, пока неизвестно. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт предложила военным решить проблему и срезать ярлыки с формы.

Член комитета бундестага по обороне, пожелавший остаться неназванным, отметил: «Надо спросить себя, почему такие совпадения случаются только в бундесвере. Хорошо, что министр смогла это прекратить, но лучше не переусердствовать и заняться наконец такими важными задачами, как перевооружение и модернизация».

В конце сентября стало известно, что известный со времен Третьего рейха девиз военной полиции немецкой армии (suum cuique, т.е. в переводе с латыни «каждому — свое») будет сохранен. Уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн выступал с требованием отказаться от этого фашистского наследия. Но в бундесвере решили не отказываться от «связанного с ценностями идентификационного символа — эмблемы военной полиции как рода войск», подчеркнул представитель военного ведомства.

Министр обороны страны Кристина Ламбрехт отвергла требования Феликса Кляйна отказаться от девиза. В ведомстве заявили, что она не видит для этого причин. «Выбор звезды с надписью suum cuique для военной полиции бундесвера означает сознательный разрыв с военной полицией Третьего рейха и, следовательно, с национал-социализмом», — указали в минобороны ФРГ.

16 сентября Der Spiegel писал, что, несмотря на потраченные миллиарды евро, бундесвер находится в весьма плачевном состоянии. Если правительство ФРГ не будет выделять по 75 миллиардов евро ежегодно, то армия не сможет быть в состоянии боеготовности, заявил глава ассоциации военнослужащих Вооруженных сил Германии Андре Вюстнер.