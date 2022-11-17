В Германии более 300 тысячам, или примерно каждому десятому предприятию, грозит разорение. Об этом сообщает немецкое издание Focus со ссылкой на данные информационной системы Crif.

Уточняется, что в ноябре по сравнению с мартом количество тех, кому грозит банкротство увеличилось на 15,6%.

«Высокие затраты на энергию, существующие проблемы в цепочках поставок и инфляция создают вызовы для многих компаний», — сказал управляющий директор Crif Germany Франк Шляйн. По его словам, на финансовое положение предприятий также повлияли и потребители, которые предпочитают экономить.

По данным Bloomberg, половина крупнейших компаний Германии была вынуждена сократить производство в связи с глобальным экономическим кризисом, это может привести к потерям в немецкой экономике в размере $85 млрд в год.

Согласно сентябрьскому исследованию Федерации немецкой промышленности (BDI), 58% компаний испытывают серьезные проблемы, для 34% предприятий остро стоит вопрос выживания. В феврале 2022 года только 23% компаний опасалось банкротств. Каждая десятая компания сократила или остановила производство, почти каждая четвертая компания думает или уже находится в процессе перемещения акций, части производства и рабочих мест за границу.

«Огромная волна банкротств уже идет, на карту поставлены десятки тысяч рабочих мест», — отмечал тогда президент Ассоциации семейных предпринимателей Райнхольд фон Эбен-Ворле. Он подчеркнул, что ситуация в настоящий момент гораздо хуже, чем во время пандемии: «В Германии сейчас самые высокие цены на энергоносители в мире, в 8 раз выше, чем в США. Наша промышленность больше не может этого выдержать».

«Федеральное правительство должно как можно скорее инициировать программу помощи экономике», — указывал президент BDI Зигфрид Руссвурм.

Малый бизнес в Германии и квалифицированные ремесленники также переживают кризис. «Волна банкротств накатывается на нас в сфере торговли из-за энергетического кризиса», — заявил президент Немецкой конфедерации квалифицированных ремесел (ZDH) Ханс Петер Волльшайфер.

По словам главы ZDH, ежедневно поступают звонки от предприятий, готовых остановить производство. Всему виной непомерно возросшие счета за электроэнергию, оплачивать которые трудно. Сегодня ситуация с возможными банкротствами хуже, чем в COVID-19.

Высокие цены на энергоносители, в частности, привели к рекордному со времен воссоединения Германии росту инфляции в стране. Нежелание потребителей тратить деньги и одновременный рост расходов оказывают серьезное давление на компании, указывает издание Zeitung «Aussiedlerbote». Ранее немецкая газета Bild засомневалась в компетентности министра экономики страны Роберта Хабека после его неудачного ответа на вопрос об экономическом кризисе в стране, вызванном антироссийскими санкциями. Как утверждается в статье, накануне телеканал ARD спросил у Хабека, ожидает ли он увеличения числа банкротств в конце этой зимы. Политик ответил, что банкротства не предвидятся, а всего лишь некоторые компании временно прекратят производство.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах не исключил, что в стране могут закрыться некоторые больницы в связи с ростом инфляции и энергетическим кризисом. При этом немецкая благотворительная организация при поддержке федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) уже проводит бесплатные курсы выживания в случае отключения электричества. Инструктор детально рассказывает своим ученикам, как подготовиться к отключениям электропитания, снабжая себя свечами, спичками и лобзиками. Курсы проводятся в помещениях благотворительной организации на юго-востоке Берлина, обычно в условиях темноты или слабого света от факелов.