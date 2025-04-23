ПОЛИТИКА
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Взрывы в Москва-Сити
В деловом квартале столицы РФ — предположительно на паркове торгового центра «Афимолл Сити» — прогремели три взрыва. В МЧС успокоили: это загорелись стройматериалы
Взрывы в Москва-Сити
23 апреля 2025 г.

В деловом квартале Москвы, рядом с торговым центром «Афимолл Сити» на Пресненской набережной, были слышны три взрыва. По данным российских государственных СМИ со ссылкой на экстренные службы, на подземной парковке произошел взрыв автомобиля, после чего начался пожар.

На опубликованных кадрах видно густой черный дым, поднимающийся в районе торгового центра. На месте работают пожарные и спасатели. О пострадавших и масштабах разрушений официальной информации пока нет.

Причины инцидента не обнародованы. Неизвестно, был ли это умышленный подрыв, случайность и связано ли происшествие с российско-украинской войной.

UPD:

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ сообщили о возгорании «строительных материалов».

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