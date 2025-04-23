В деловом квартале Москвы, рядом с торговым центром «Афимолл Сити» на Пресненской набережной, были слышны три взрыва. По данным российских государственных СМИ со ссылкой на экстренные службы, на подземной парковке произошел взрыв автомобиля, после чего начался пожар.

На опубликованных кадрах видно густой черный дым, поднимающийся в районе торгового центра. На месте работают пожарные и спасатели. О пострадавших и масштабах разрушений официальной информации пока нет.

Причины инцидента не обнародованы. Неизвестно, был ли это умышленный подрыв, случайность и связано ли происшествие с российско-украинской войной.

UPD:

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ сообщили о возгорании «строительных материалов».