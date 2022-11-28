Каждая четвертая компания ФРГ думает о переносе производства за границу из-за энергокризиса. Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на генерального директора Германского промышленного союза (BDI) Таню Гённер. По ее словам, сейчас на международном уровне ФРГ «неконкурентоспособна с точки зрения налоговой политики».

«Высокие цены на энергоносители и слабеющая экономика наносят серьезный удар по экономике Германии и ложатся тяжелым бременем на наши компании по сравнению с другими странами мира. Немецкая бизнес-модель испытывает огромный стресс», — заявила директор BDI.

По ее оценке, «каждая четвертая германская компания уже задумалась о переносе производства за границу».

Среди основных трудностей, с которыми столкнулась экономика ФРГ, глава союза назвала инфляцию, высокие цены на энергоносители и трудности с цепочками поставок. Она также отметила, что Германии необходимо упрощение корпоративного налогового законодательства и сокращение бюрократических издержек.

По оценке руководителя Ассоциации химической промышленности Вольфганга Гроссе Энтрупа, энергоемкая и ориентированная на экспорт химическая промышленность ФРГ была «выбита из колеи» текущим энергетическим кризисом. При этом он раскритиковал политику правящей коалиции, отметив, что помощь государства «никак не дойдет до химической отрасли».

«Без действующего ценового тормоза правительство бессмысленно соглашается на деиндустриализацию. Это может стать нокаутом для Германии как для места ведения бизнеса», — констатировал Энтруп.

Представитель правящей коалиции ФРГ, зампредседателя СвДП Вольфганг Кубикки также подчеркнул: «если масштабы бюрократической волокиты будут увеличиваться, а инфляция останется высокой, то это очень опасный сценарий, который может привести к серьезному кризису для германских предприятий и среднего бизнеса».

По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, в октябре инфляция в Германии достигла рекордных 10,4%.

Международный валютный фонд (МВФ) ранее спрогнозировал, что в начале 2023 года экономика Германии и Италии вступит в рецессию. По данным МВФ, экономика Германии сократится на 0,3% в следующем году. Потребительские цены в ФРГ в октябре были на 11,6% выше, чем годом ранее. Опрос, проведенный экономическим институтом Ifo, показал, что многие немецкие предприятия переложили эти растущие расходы на клиентов.

Как ранее писал TRT на русском, ссылаясь на данные опроса BDI, на фоне энергокризиса для 90% фирм речь скоро пойдет об их выживании. Сильнее всего от растущих цен страдают мелкие предприятия с числом сотрудников менее тысячи человек, в частности предприятия по производству хлеба. Уже четверть из них, по статистике The Economist, была вынуждена отклонить заказы на производство.