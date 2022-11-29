Турция «медленно, но верно» добивается от стран Запада изменения английского названия страны, в Белом доме уже пишут Türkiye. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, администрация США, в частности, офис президента Джо Байдена, Совет национальной безопасности, министерства обороны и казначейства уже перешли на написание Türkiye вместо Turkey. Однако в Госдепартаменте, главном внешнеполитическом ведомстве США, пока не спешат менять название Турции в официальных документах, уточняет WSJ.

Посольство США в Анкаре также перешло на написание Türkiye — 2 ноября американский посол Джефф Флейк написал в Твиттере: «Kudos Türkiye» («Спасибо, Турция») за помощь в заключении зерновой сделки между Украиной и Россией.

WSJ отмечает: Швеция и Финляндия в официальных заявлениях также используют предложенный Анкарой вариант англоязычного названия страны. Обе страны ждут, когда Турция одобрит их заявки на вступление в НАТО. В Анкаре же подчеркивают, что Хельсинки и Стокгольм пока не выполнили полностью требования по борьбе с террористами РПК.

В самом НАТО также перешли на новый вариант названия: генсек альянса Йенс Столтенберг во время визита в Стамбул в начале ноября заявил: «Турция — высоко ценимый союзник НАТО», используя при этом вариант Türkiye. На официальном сайте альянса, как убедился TRT на русском, также указывают Türkiye.

Этот же вариант написания использовали организаторы саммита НАТО в Бухаресте 28-29 ноября, куда также прибыл глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Предложенный Анкарой вариант написания названия Турции использовал также и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет WSJ. В то время как преемница Джонсона на этом посту Лиз Трасс писала «Turkey». Только заступивший на свой пост британский премьер Риши Сунак пока не успел использовать ни один из вариантов названия Турции.

Украина, как выяснил TRT на русском, также использует в документации и названии посольства страны вариант Türkiye. Посольство России находится в Анкаре, потому в соцсетях пока не пишут ни Türkiye, ни Turkey — просто Embassy in Ankara.

Первой название Турции в официальных документах на английском языке изменила ООН — по запросу от МИДа страны, всемирная организация использует во всех документах эндоним Türkiye с июня 2022 года.

Турция начала движение к изменению своего международно признанного официального названия на английском языке на Türkiye в декабре 2021 года после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выпустил меморандум и попросил общественность использовать Türkiye для описания страны.

Как ранее сообщал TRT на русском, с 6 декабря 2021 года Türkiye стало экспортным брендом Турции. Теперь турецкая продукция представлена на рынке под общим брендом Made in Türkiye вместо Made in Turkey. Это решение — «очередной комплексный шаг», призванный подтвердить добросовестность турецких экспортеров, отмечается в указе президента.