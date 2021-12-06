Новым экспортным брендом Турции станет Türkiye (Турция на турецком). Соответствующий указ подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган, документ опубликован в издании Official Gazette.

Теперь турецкая продукция будет представлена на рынке под общим брендом Made in Türkiye вместо Made in Turkey. Это решение — «очередной комплексный шаг», призванный подтвердить добросовестность турецких экспортеров, отмечается в указе.

Кроме того, объясняется в документе, термин Made in Türkiye глубже отражает культуру и ценности народа Турции. При этом во всех официальных документах страны, в том числе любых переписках с иностранными государствами и организациями, вместо слов «Turkey», «Turkei», «Turquie» и т.д., будет использоваться единый термин «Türkiye».

Ранее TRT на русском писал, что европейские компании признали Турцию самой важной страной в решении проблем глобальной цепочки поставок с ее большими производственными мощностями и высокими стандартами производства. Из-за проблем с поставками (в основном, из Китая) некоторые страны, особенно в Европе, стремятся сотрудничать с расположенными географически ближе поставщиками, а не со странами, предлагающими только недорогую продукцию. Турция рассматривается иностранными партнерами как важнейший альтернативный поставщик товаров, который предлагает более быструю доставку товаров и их высокое качество, а также доступные цены и стабильность заказов.