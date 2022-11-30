Около 51% жителей ФРГ среднего возраста «смотрят в будущее с тревогой», еще 27% «настроены скептически», следует из данных опроса, проведенного Институтом демоскопии города Алленсбаха по заказу Союза немецких страховщиков (GDV). В категорию среднего возраста входят граждане 30-59 лет.

«В этом году результаты исследования говорят о беспрецедентном ухудшении общественных настроений. Даже на пике пандемии в 2020 году уровень тревоги и пессимизма среди населения и близко не соответствовал сегодняшним значениям», — заявил директор института Ренате Кёхер.

По его данным, впервые с 2013 года, когда GDV начал проводить опросы, среди среднего поколения пессимистов оказалось больше, чем оптимистов.

Главная причина тревоги жителей ФРГ — «стремительный рост цен», вызванный энергетическим кризисом и войной в Украине. Такую оценку разделяют 85% участников исследования.

Около ¾ респондентов не считают, что кризис прекратится с началом нового года — по их оценке, он продолжится и в 2023 году. При этом «абсолютное большинство» немцев среднего возраста «не рассчитывают на улучшение» ситуации даже в долгосрочной перспективе.

Также в этом году впервые за девять лет исследований большинство участников опроса заявили, что уровень их благополучия «в целом снизился».

Участники опроса недовольны усилиями правительства ФРГ — лишь 14% респондентов посчитали достаточными меры властей для борьбы с падением уровня благосостояния. Почти 75% жителей среднего возраста не считают правительство Германии компетентным в вопросах преодоления последствий энергокризиса.

Как ранее писал TRT на русском, из-за энергокризиса каждая четвертая компания ФРГ думает о переносе производства за границу. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, в октябре инфляция в Германии достигла рекордных 10,4%.

Институт демоскопии проводит опрос «Среднее поколение» ежегодно в конце сентября — начале октября. Граждане среднего возраста составляют 70% трудоспособного населения ФРГ и 80% налогоплательщиков. Это ключевая социальная группа в немецком обществе — по данным GDV, к среднему поколению в ФРГ относятся свыше 35 млн человек.