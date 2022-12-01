30 ноября отдел международной помощи Еврокомиссии организовал виртуальную вечеринку в стиле американского выпускного Gala. Мероприятие проходило в собственной метавселенной ЕК Global Gateway и было рассчитано на привлечение молодежи. Однако на виртуальный бал пришли всего пять человек, пишет Politico.

Одним из них был корреспондент издания Devex Винс Чедвик, который написал в Твиттере: «я в конечном итоге остался единственным гостем на вечеринке после первоначальных бесед с примерно пятью другими ошеломленными людьми, которые появились».

Как следует из анонса ЕК, вечеринка представляла собой костюмированный бал на тропическом острове: каждый участник мог сделать собственный аватар и присоединиться к мероприятию, чтобы виртуально потанцевать под хаус-музыку.

По сообщению Devex, отдел внешней помощи Брюссель потратил в общей сложности €387 тыс. на продвижение метавселенной Global Gateway. Под этой эгидой Еврокомиссия намерена выделить к 2027 году €300 млрд строительство новой инфраструктуры в развивающихся странах.

Представитель Еврокомиссии сообщил изданию, что целью рекламной вечеринки было «повысить осведомленность о том, что ЕС делает на мировой арене» среди 18–35-летних, аудитории TikTok и Instagram, которые «нейтрально относятся к ЕС».

Публикация ЕК о готовящейся вечеринке вызвала гневную реакцию пользователей Твиттера.

«Серьезно? В Восточной Африке сильная засуха, Управлению ООН по делам беженцев не хватает средств на еду в лагерях. И НА ЭТО вы решили тратить деньги?», — уточняет в комментарии под постом Еврокомиссии ученая-эколог Бриджит Хаберман.

Журналист Винс Чедвик отметил, что 2 декабря представители стран-членов ЕС как раз соберутся в Брюсселе для обсуждения стратегии Еврокомиссии и ее расходов. Встреча пройдет на фоне усугубляющегося энергокризиса и рекордной инфляции в 10,4% в еврозоне.

Как ранее писал TRT на русском, энергетический кризис привел к расколу между США и европейскими странами, в частности, Францией и ФРГ. Париж и Берлин готовят ответ на решение Вашингтона ввести с 1 января закон о снижении инфляции. Рассматриваемые европейцами меры могут привести к торговой трансатлантической войне, сообщает издание Politico.