Европа серьезно готовится к тому, чтобы ответить США на вступление 1 января в силу американского закона о снижении инфляции. Рассматриваемые европейцами меры могут привести к торговой трансатлантической войне, предупреждает издание Politico.

В Европе в целом и в Германии в частности «разочарованы тем, что Вашингтон не предлагает мирного соглашения».

«Опасения Европы связаны с американским пакетом субсидий и налоговых льгот на сумму $369 млрд для поддержки «зеленого» бизнеса в США, который вступает в силу 1 января», — пишет издание.

В августе президент США Джо Байден подписал закон о снижении инфляции, который предусматривает снижение налогов, льготы в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории США. Politico отмечает, что «проблема для европейцев заключается в том, что схема Вашингтона побудит компании перевести инвестиции из Европы и будет поощрять клиентов «покупать американское», когда речь заходит о приобретении электромобилей, и это приводит в ярость крупных автопроизводителей ЕС, таких как Франция и Германия».

Германия «находится в состоянии открытой паники», поскольку несколько ее ведущих компаний в условиях роста цен на энергоносители сворачивают внутренние операции, чтобы инвестировать в другие страны. «Однако перемирие кажется маловероятным. Если эта размолвка сейчас выйдет из-под контроля, это приведет к торговой войне, которая повергнет в ужас осажденных европейцев», — говорится в публикации.

Возможными шагами, которые рассматривают в Европе в ответ на американский закон, могут стать «в значительной степени символические» протесты в ВТО. Но «столкновение может легко вернуться к тарифным баталиям «око за око» эпохи бывшего президента США Дональда Трампа», указывает Politico.

В Европе также вместо открытой тарифной войны с США все чаще обсуждается вариант «разрыва классического свода правил свободной торговли и игры с Вашингтоном в его собственную игру». Это предусматривает государственные инвестиции в европейскую промышленность, чтобы активно развивать такие секторы, как производство солнечных панелей, аккумуляторов, активизировать разработку водородных технологий, пишет издание.

Если ранее ведущим сторонником укрепления европейской промышленности за счет государственных средств была Франция, то сейчас «высокопоставленные чиновники в Берлине говорят, что они все больше склоняются к французскому мышлению, если переговоры с США не приведут к неожиданному решению в последнюю минуту».

«У Байдена время для перемирия, которое выглядит все более маловероятным, истекает», — подчеркивает Politico.

Кроме того, между ФРГ и Францией также существуют серьезные противоречия, из-за этого стороны до января 2023-го отложили правительственные консультации. Причина — отсутствие прогресса в выработке общей линии относительно сотрудничества в области энергетики и обороны. Команды из Парижа и Берлина до последнего продолжали работать над совместным заявлением сторон, однако перспектива остановиться в итоге на общих фразах заставила их отложить саммит и попытаться выйти на более значимые компромиссы, писал TRT на русском. Кроме того, французская сторона была недовольна решением Шольца посетить Китай и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпиом. В Елисейском дворце рассчитывали, что канцлер поедет туда вместе с Макроном.