Глава Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт пожаловалась на нехватку боеприпасов в бундесвере, попросила Минфин страны как можно скорее помочь с покупкой вооружений. Об этом 1 декабря сообщил Der Spiegel со ссылкой на письмо министра, попавшее в прессу.

В письме министр Ламбрехт просит главу Минфина Кристиана Линднера как можно скорее выделить средства «для пополнения в значительной степени пустующих военных складов».

По словам министра, представители военной отрасли ФРГ попросили «как можно скорее начать доставлять в Германию значительные количества срочно необходимых боеприпасов или, по крайней мере, получить возможность производить их в краткосрочной и среднесрочной перспективе».

Бундесвер страдает от острой нехватки боеприпасов, потому что в течение многих лет заказывал слишком мало вооружений, уточняет канал NTV. Оппозиция в лице ХДС-ХСС обвиняет министра Ламбрехт в бездействии, сама глава оборонного ведомства возложила ответственность за опустевшие склады на своих предшественников при канцлере Меркель.

На этом фоне от ФРГ требуют нарастить поставки вооружений Украине. В сентябре оборонное руководство Германии пообещало Киеву дополнительные поставки вооружений — в частности, планируется отправить две реактивные системы залпового огня MARS II с 200 ракетами и 50 бронетранспортеров Dingo.

22 октября министр Ламбрехт и глава МИД Анналена Бербок обратились к министру финансов ФРГ с просьбой увеличить помощь Украине в три раза — с $697 млн уже заложенных в бюджет Германии на 2023 год до $2,1 млрд. Как ранее сообщал TRT на русском, немецкой армии не хватает вооружения на €20 млрд, в Бундесвере вакантны 20 тыс. должностей.